Hacia el Tíbet 2020:¿Cómo es la vida de la gente local ahora?

Durante el viaje, conocieron a las personas Deng - una minoría étnica en la región, se encontraron con los nómadas, tocaron música e interpretaron una canción con músicos locales.

A través de su lente, un nuevo Tíbet fue presentado al público, no sólo como un destino turístico de época, sino como un hermoso hogar para la gente local.

Una nueva era

Yang Xinmeng de CGTN y el vlogger español Noel visitaron a las personas Deng, también conocidos como Dengba, un grupo étnico que vive tradicionalmente en los tiempos modernos.

Las personas Deng viven principalmente en los valles del condado de Zayu, en la ciudad de Nyingchi en el Tíbet. Grabaron eventos atando nudos, usando hoces para cultivar tierras de cultivo y siempre llevando un cuchillo en una funda en el cinturón.

También mostraron al público cómo son los cuchillos tibetanos que valen 100.000 dólares y cómo esos cuchillos difieren entre sí.

Li Jingjing de CGTN y el YouTuber Daniel Dumbrill del otro equipo hablaron con algunos nómadas durante su visita a una tienda negra tibetana, la tradicional morada de nómadas locales. El pastoreo es la tarea más importante para los nómadas, se mueven de pasto a pasto para encontrar mejores áreas de pastoreo.

Además del pastoreo y la agricultura, la música es también una parte indispensable de la vida de la gente local. Marco y Oscar de CGTN visitaron un estudio en Lhasa y aprendieron a tocar con Dramyin, un laúd de música popular tradicional.

En los últimos años, un número creciente de talentosos músicos tibetanos han entrado en la contienda, Denchu AD es uno de ellos. Interpretó una de sus canciones de éxito "If I Meet You In Lhasa" con dos de nuestros reporteros en el estudio.

En Ranwu Town, Baxoi Country, Qamdo City, en 2000 se inició un plan de turismo, que incluyó la promoción de las montañas nevadas de la ciudad, pastizales y el lago Ranwu, según un miembro del gobierno local. "Sólo teníamos bicicletas, ni motos ni teléfonos, ahora todos los hogares pueden tener coches y teléfonos móviles", dijo.

Estas fascinantes historias se desarrollan en esta tierra todos los días mientras un nuevo Tíbet se encuentra con el mundo a través de los ojos de los periodistas de CGTN.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=VLLTCRXuL34

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1248734/Tibetan_Black_Tent.jpg

SOURCE CGTN