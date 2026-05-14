Hagens Berman Sobol Shapiro LLP anuncia un Aviso de Acuerdo de Demanda Colectiva: las personas y empresas que compraron pollo entero, pechuga de pollo o solomillos de pollo podrían verse afectadas por un nuevo acuerdo judicial

BERKELEY, California, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los bufetes de abogados Hagens Berman Sobol Shapiro LLP y Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC publican lo siguiente sobre la demanda In re Broiler Chicken Antitrust Litigation, N.º 1:16-cv-08637, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois.

Agri Stats, Inc. ("Agri Stats") aceptó llegar a un acuerdo en una demanda colectiva que afirma que procesadoras de pollo limitaron el suministro y fijaron el precio del pollo entre el 1.º de enero de 2012 y el 31 de julio de 2019, lo que infringió la ley y dio lugar a que la gente pagara más por el pollo. La demanda sostiene que Agri Stats elaboró informes que ayudaron a las procesadoras de pollo a ejecutar estas prácticas. Los demandados declaran que no hicieron nada indebido. El Tribunal aprobó previamente acuerdos por un total de $203.35 millones con todas las procesadoras de pollo demandadas.

Se incluye a las personas y entidades que compraron indirectamente los siguientes tipos de pollo crudo, ya sea fresco o congelado, aves enteras (con o sin menudencias), aves enteras troceadas compradas dentro de un paquete, trozos de pechuga o trozos de solomillo, con la excepción del pollo comercializado como halal, kosher, criado en libertad, orgánico, cortado en dados, picado, molido, sazonado, aromatizado o empanado, de los demandados o coautores para consumo personal en las jurisdicciones derogatorias (o estados incluidos) entre el 1.º de enero de 2012 y el 31 de julio de 2019. Deben haber comprado este pollo en una de las jurisdicciones correspondientes, que incluyen: California, Distrito de Columbia, Florida, Hawái, Illinois, Iowa, Kansas, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Misuri, Nebraska, Nevada, Nuevo Hampshire, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Utah o Wisconsin. Un aviso más detallado, que incluye la definición completa del grupo y la lista de Demandados, está disponible en: www.overchargedforchicken.com.

Agri Stats aceptó implementar reformas durante cinco años y realizará cambios significativos en los informes que publica sobre pollos de engorde. Por ejemplo, Agri Stats dejará de incluir en la portada de cada informe los nombres de los participantes, no incorporará datos sobre precios ni volúmenes de producción a nivel de competidores o plantas en sus informes y tendrá prohibido colaborar en la desanonimización de los datos de suscriptores de los informes, entre otros cambios.

Información y fechas importantes:

Las personas incluidas podrán impugnar el Acuerdo antes del 13 de julio de 2026 .

. El Tribunal celebrará una audiencia el 1 de septiembre de 2026, para decidir si aprueba el nuevo acuerdo.

Para obtener más información:

Visite: www.overchargedforchicken.com

Correo electrónico: [email protected]

Llame al: (877) 888-5428

Escriba a: Broiler Chicken Consumer Litigation, c/o A.B. Data, Ltd., P.O. Box 173045, Milwaukee, WI 53217

FUENTE Hagens Berman Sobol Shapiro LLP