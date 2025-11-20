Hagens Berman Sobol Shapiro LLP, Handley Farah & Anderson PLLC y Cohen Milstein Sellers & Toll PLLC anuncian acuerdos por $398.02 millones para trabajadores de procesamiento avícola

SEATTLE, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

Aviso legal

Jien v. Perdue Farms, No. 1:19-cv-002521 (D. Md.)

Quienes trabajaron en procesamiento avícola entre 2000 y 2021,

podrían estar contempladas por un acuerdo.

Se ha enviado un aviso informando sobre los acuerdos por $398.05 millones correspondientes a esta demanda. Agri Stats, Inc. ("Agri Stats") ha llegado a un Acuerdo. Esta notificación se refiere al Acuerdo de Agri Stats.

Más información: Visite www.PoultryWages.com, correo electrónico [email protected], o llame al 1-877-311-3745 (línea gratuita).

¿De qué se trata esta demanda judicial?

Los trabajadores avícolas demandaron a sus empleadores y a otras dos empresas (denominadas los "Demandados"). En la demanda se afirma que algunas empresas avícolas se pusieron de acuerdo sobre cuánto pagar a sus trabajadores de una manera que contraviene la ley y que les permitió pagar a los trabajadores menos dinero del que deberían. Asimismo, afirma que Agri Stats elaboró informes que ayudaron a las empresas avícolas a proceder de esta forma. Los demandados niegan estas afirmaciones.

El 5 de junio de 2025, el Tribunal aprobó acuerdos con todos los demandados, excepto con Agri Stats. Ahora, Agri Stats acordó resolver las reclamaciones en su contra en esta demanda.

¿Quiénes son los demandados?

Las empresas avícolas demandadas en esta demanda son: Tyson Foods, Keystone Foods, Pilgrim's Pride, Perdue Farms, Perdue Foods, Sanderson Farms, Koch Foods, Wayne Farms, Cargill Meat Solutions, Mountaire Farms, Simmons Foods, Fieldale Farms, George's, George's Foods, Peco Foods, Foster Farms, Case Foods, Case Farms, O.K. Foods, Allen Harim, Amick Farms, Butterball, Jennie-O Turkey Store, Agri Stats y Webber, Meng, Sahl and Company. Para conocer más detalles, visite www.PoultryWages.com.

¿Quiénes interponen esta demanda?

En una demanda colectiva, una o más personas demandan en representación de un grupo más grande. Las personas que representan al grupo se denominan "Representantes de los grupos demandantes". El grupo completo de personas se denomina "Damnificados".

Las personas se incluyen en los Damnificados de este Acuerdo si fueron empleadas por cualquier Demandado (excepto Agri Stats y Webber, Meng, Sahl and Company) o una empresa controlada por ellos, y trabajaron en sus plantas de procesamiento avícola, incubadoras avícolas, fábricas de alimentos avícolas y/o complejos avícolas en los Estados Unidos en cualquier momento entre el 1 de enero de 2000 y el 20 de julio de 2021.

¿Qué dispone el Acuerdo?

Esta Demanda no dispone el pago de indemnización monetaria, pero Agri Stats eliminará cierta información de índole laboral de los informes que proporciona a las empresas avícolas.

Los Miembros del Grupo de Demandantes igual pueden participar y obtener indemnización de los acuerdos anteriores. Para conocer más detalles, visite, www.PoultryWages.com.

¿Cuáles son mis derechos?

Incluso si un Miembro del Grupo de Demandantes no hace nada, quedará sujeto a las resoluciones del Tribunal. Si se aprueba el Acuerdo, las personas incluidas renunciarán a cualquier derecho a demandar de manera individual a Agri Stats por las reclamaciones de esta demanda. Las personas pueden impugnar este Acuerdo hasta el 12 de enero de 2026. Para obtener más información sobre cómo presentar una impugnación, consulte el sitio web, www.PoultryWages.com.

El Tribunal celebrará una audiencia el 10 de marzo de 2026 para considerar si aprueba este Acuerdo. Los Miembros del Grupo de Demandantes, o sus abogados, pueden comparecer y declarar en la audiencia a sus expensas.

