Haier Biomedical lance des produits innovants de stockage frigorifique automatisés et à faible empreinte carbone lors de deux grands salons professionnels internationaux du secteur

De l'Europe Biobank Week 2026 à Prague à l'Interphex Week Tokyo 2026, Haier Biomedical ne cesse de renforcer sa présence sur le marché mondial des sciences de la vie grâce à des produits innovants adaptés aux marchés locaux et à des partenariats solides au sein de l'écosystème

QINGDAO, Chine, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- Haier Biomedical (688139.SH), leader mondial dans le domaine des sciences de la vie et des solutions médicales, participe simultanément à l'Europe Biobank Week 2026 à Prague, l'une des conférences les plus importantes pour la communauté internationale des biobanques, et à l'Interphex Week Tokyo 2026, le plus grand rassemblement pharmaceutique et biotechnologique du Japon.

At Interphex Week Tokyo 2026, Haier Biomedical unveiled new products designed specifically to meet the Japanese market needs Haier Biomedical focused on automated, low-temperature storage solutions to enhance academic R&D and teaching practices, and to advance the development of biobanks in Europe

Afin de répondre aux besoins des biobanques européennes et aux exigences des laboratoires japonais en matière de modernisation axée sur la réduction des émissions de carbone, le haut rendement et l'automatisation, Haier Biomedical a lancé plusieurs produits et solutions innovants adaptés aux marchés locaux. À travers la présentation de nouveaux produits, des collaborations universitaires et des innovations axées sur des cas concrets, Haier Biomedical a démontré aux marchés mondiaux sa capacité à allier innovation technologique adaptée au contexte local à un service de proximité approfondi.

Haier Biomedical favorise sa mondialisation grâce à une R&D innovante adaptée aux spécificités locales et à un service client solidement ancré sur le terrain.

En tirant parti de ces deux grandes plateformes du secteur, Haier Biomedical a pleinement démontré ses capacités d'innovation à l'échelle mondiale, fondées sur des scénarios concrets, accélérant ainsi sa transition de l'« exportation de produits » vers l'« intégration d'écosystèmes ». La R&D localisée, la définition localisée des produits et les capacités de service localisées deviennent les principaux moteurs de la croissance à l'international, permettant ainsi de traduire la stratégie de mondialisation de l'entreprise en résultats de croissance durables.

Lors de l'Europe Biobank Week 2026, Haier Biomedical a mis l'accent sur les solutions de stockage automatisées à basse température visant à améliorer la R&D universitaire et les pratiques pédagogiques, ainsi qu'à faire progresser le développement des biobanques en Europe.

Le lancement mondial du système automatisé de stockage d'échantillons à très basse température HAB80-60KA / HAB80-60KB est un système de stockage automatisé et modulable, conçu pour conserver des échantillons biologiques sensibles à -80 °C. Il est idéal pour des applications allant de 50 000 à plus de 200 000 échantillons, et permet le stockage de composés à petites molécules, d'échantillons de carottes ainsi que de biobanques, notamment celles consacrées aux maladies, aux populations et à la recherche. Le système garantit une protection de bout en bout de la température des échantillons tout au long du processus de stockage.

En outre, il met en avant une conception à faible empreinte carbone, une flexibilité modulaire permettant une extension évolutive, ainsi qu'une surveillance et une gestion automatisées basées sur l'intelligence artificielle, adaptées aux besoins des biobanques européennes. L'architecture modulaire « Base KA + extension KB » permet une évolutivité à la demande et dispose d'un double système de réfrigération indépendant, garantissant une sécurité accrue des échantillons et une fiabilité à long terme.

Il intègre également un système intuitif de contrôle et de suivi en temps réel qui enregistre et met à jour automatiquement le statut des échantillons tout au long du processus, depuis leur réception et leur inventaire jusqu'à leur expédition. Les utilisateurs peuvent surveiller le fonctionnement des équipements à tout moment et en tout lieu, et localiser facilement les échantillons afin d'accélérer les tâches quotidiennes et d'optimiser la gestion des stocks.

À l'occasion de l'Europe Biobank Week 2026, le professeur Marco Agostini, de l'Università degli Studi di Padova, a installé sa salle de cours sur le stand de Haier Biomedical. Cette collaboration témoigne d'une intégration étroite entre le monde universitaire et l'écosystème de Haier Biomedical.

Par ailleurs, lors de l'Interphex Week Tokyo 2026, Haier Biomedical a dévoilé de nouveaux produits spécialement conçus pour répondre aux besoins du marché japonais, notamment le congélateur à très basse température DWL368BPST, étroit, fin et développé pour les laboratoires japonais disposant d'un espace limité, dont la conception et les caractéristiques techniques ont été optimisées spécifiquement pour répondre aux besoins des laboratoires japonais locaux.

Le DWL368BPST présente plusieurs améliorations majeures par rapport aux modèles classiques. Il est équipé d'un double système de réfrigération indépendant qui garantit la sécurité des échantillons même en cas de défaillance de l'un des deux systèmes, ainsi que d'une largeur compacte de 670 mm spécialement conçue pour les laboratoires japonais disposant d'un espace restreint. Parmi les améliorations de performances par rapport aux modèles classiques, on peut citer une uniformité de température de ±2 °C (contre ±4 °C), une consommation d'énergie réduite de 26 %, une remontée en température 45 % plus rapide et un fonctionnement plus silencieux, avec un niveau sonore inférieur à 44 dB.

S'appuyant sur l'innovante axée sur des scénarios, Haier Biomedical fait évoluer les infrastructures des sciences de la vie vers des solutions plus intelligentes, plus automatisées et plus respectueuses de l'environnement. En renforçant ses partenariats avec les universités, les instituts de recherche, les biobanques, les hôpitaux et les laboratoires pharmaceutiques, l'entreprise favorise la mise en place d'un écosystème ouvert propice au progrès scientifique. Grâce à ses activités locales menées sur le long terme, Haier Biomedical a su gagner la confiance des utilisateurs à l'échelle mondiale, s'imposant ainsi comme un partenaire fiable pour une croissance durable dans le secteur des sciences de la vie.

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