Haier Biomedical、2つの主要国際業界見本市で革新的な自動化・低炭素型低温保存製品を初披露

プラハで開催される欧州バイオバンク・ウィーク2026（Europe Biobank Week 2026）からインターフェックス・ウィーク東京2026（Interphex Week Tokyo 2026）に至るまで、Haier Biomedicalは、現地ニーズに即した革新的な製品と、エコシステムにおける強固なパートナーシップを通じて、世界のライフサイエンス市場での存在感を継続的に強化しています。

中国・青島、2026年6月26日 /PRNewswire/ -- ライフサイエンスおよび医療ソリューション分野のグローバル・リーダーであるHaier Biomedical（688139.SH）は、国際的なバイオバンキング・コミュニティーにとって最も重要な会議の一つである、プラハで開催中の欧州バイオバンク・ウィーク2026（Europe Biobank Week 2026）と、日本最大の製薬・バイオテクノロジー関連イベントであるインターフェックス・ウィーク東京2026（Interphex Week Tokyo 2026）に同時に出展しています。

欧州のバイオバンクのニーズと、低炭素・高効率・自動化へのアップグレードを求める日本の研究所の要件に応えるため、Haier Biomedicalは、現地ニーズに合わせた複数の革新的な製品とソリューションを発表しました。新製品の初披露、学術機関との協業、シナリオベースのイノベーションを通じて、Haier Biomedicalは、現地に根差した技術革新と現場に密着した手厚いサービスを融合する力を世界市場に示しました。

Haier Biomedical focused on automated, low-temperature storage solutions to enhance academic R&D and teaching practices, and to advance the development of biobanks in Europe At Interphex Week Tokyo 2026, Haier Biomedical unveiled new products designed specifically to meet the Japanese market needs

Haier Biomedical、現地化した研究開発イノベーションと地域密着型サービスでグローバル化を推進

Haier Biomedicalは、2つの主要な業界プラットフォームを最大限に活用し、世界各地の利用シーンに応じたイノベーション能力を十分に示すとともに、「製品輸出」から「エコシステム統合」への移行を加速させました。現地での研究開発、地域市場に即した製品定義、現地サービス能力は、海外での事業拡大を支える中核的な推進力となりつつあり、同社のグローバル化戦略を持続可能な成果へと結び付けています。

欧州バイオバンク・ウィーク2026（Europe Biobank Week 2026）で、Haier Biomedicalは、学術研究開発と教育現場の強化、および欧州におけるバイオバンクの発展促進に向け、自動化低温保存ソリューションに注力しました。

世界に向けて発表されたHAB80-60KA/HAB80-60KB自動超低温試料保存システムは、慎重な管理を要する生物試料を-80°Cで保存するために設計された、柔軟性の高い自動化システムです。5万点から20万点超の試料を扱う用途に最適で、低分子化合物の保存、コア試料の保存、疾患・集団・研究バイオバンクを含むバイオレポジトリーに対応しています。このシステムは、保存プロセス全体を通じて試料温度を確実に保護します。

また、欧州のバイオバンクのニーズを見据え、低炭素設計、段階的な拡張を可能にする柔軟なモジュール構成、AI駆動型の自動監視・管理を特徴としています。「KAベース＋KB拡張」のモジュール式アーキテクチャにより、必要に応じた拡張が可能になり、独立2系統の冷却機構により試料の安全性と長期信頼性を高めます。

また、入庫、在庫管理、出庫に至るまでの全プロセスを通じて、試料の状態を自動的に記録・更新する、直感的なリアルタイム制御・監視システムも備えています。ユーザーはいつでもどこでも機器の稼働状況を監視し、試料の所在を容易に特定できるため、日常業務の迅速化と在庫管理の効率化を図ることができます。

欧州バイオバンク・ウィーク2026（Europe Biobank Week 2026）では、Università degli Studi di PadovaのMarco Agostini教授がHaier Biomedicalのブースに講義の場を移しました。この協業は、学術界とHaier Biomedicalのエコシステムが深く結び付いた取り組みです。

一方、インターフェックス・ウィーク東京2026（Interphex Week Tokyo 2026）では、Haier Biomedicalが日本市場のニーズに特化して設計された新製品を発表しました。その中には、スペースに制約のある日本の研究所向けに開発された幅狭・スリム型のDWL368BPST超低温冷凍庫が含まれ、製品定義と設計も現地の研究環境に合わせて最適化されています。

DWL368BPSTは、従来モデルと比べていくつかの重要な改良が施されています。万一一方のシステムに不具合が発生しても試料の安全性を確保する独立2系統の冷却システムと、スペースに制約のある日本の研究所向けに特別に設計された幅670mmのコンパクト設計を備えています。従来モデルと比べた性能向上としては、温度均一性±2°C（従来モデルは±4°C）、エネルギー消費量26%削減、温度回復速度45%向上、44dB未満の静音運転が挙げられます。

Haier Biomedicalは、シナリオベースのイノベーションを原動力に、よりスマートで自動化が進み、環境負荷の低いソリューションの実現に向けて、ライフサイエンス・インフラの高度化を進めています。同社は、大学、研究機関、バイオバンク、病院、製薬企業とのパートナーシップを深めることで、科学の進歩に向けたオープンなエコシステムを育んでいます。Haier Biomedicalは、長期にわたる現地密着型の事業運営を通じて世界中のユーザーから信頼を獲得し、ライフサイエンス業界の持続可能な成長を支える信頼できるパートナーとしての地位を確立しています。

https://www.haiermedical.com/

SOURCE Haier Biomedical