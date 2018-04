Haier présente COSMOPlat au Hannover MESSE et dévoile une créativité de calibre mondial dans le domaine de la fabrication intelligente

COSMOPlat, qui a été développé indépendamment par Haier, fournit une solution créative et complète à la personnalisation de masse et dispose du potentiel de remodeler la chaîne d'approvisionnement industrielle internationale à un moment où les entreprises éprouvent des difficultés à satisfaire les demandes de clients de plus en plus individualisées de l'ère numérique.

« Nous sommes fiers de présenter notre gamme d'appareils de pointe et notre système révolutionnaire COSMOPlat au Hannover Messe 2018 », a déclaré Weijie Zhang, le directeur général de la fabrication intelligente chez Haier. « Le monde évolue vers une économie reposant sur Internet et les besoins des clients deviennent de plus en plus personnels. Ce n'est qu'en changeant leur façon de penser que les entreprises pourront suivre le rythme du changement et survivre et prospérer dans cette nouvelle ère industrielle. Et, COSMOPlat peut les aider à le faire. »

Chaque visiteur du Hannover MESSE a eu l'occasion de participer virtuellement à l'ensemble du processus de production. Cela comprenait tout aussi bien la conception, le développement et la fabrication du produit que la logistique et la distribution. La plateforme Internet passe au travers de tous les nœuds de processus en interaction avec les utilisateurs et implémente le concept de « personnalisation mutuelle » à « l'interaction permanente des périphériques réseau ».

Grâce à l'interaction avec la plateforme, les clients peuvent créer des commandes personnalisées pour des produits tels que des machines à laver ou des réfrigérateurs, et ce, en intégrant leurs préférences individuelles. Un réseau ouvert d'usines en ligne a été créé, pendant la phase de fabrication, pour rendre le processus plus visuel et plus transparent pour chaque consommateur. Grâce à des dispositifs et des activités humaines dotés de capteurs, la robotique et l'IA sont interconnectées pour permettre un processus de production intelligent et flexible. Les commandes sont directement envoyées par les clients à l'usine et cela se traduit par la livraison directe des produits finis aux clients depuis l'usine ainsi que par la suppression des processus traditionnels de stockage et de distribution.

Henning Kagermann, un physicien et un homme d'affaires de nationalité allemande qui est connu comme l'un des principaux promoteurs du concept de Industry 4.0 appliquant une numérisation accrue à la production industrielle, s'est émerveillé de la créativité de COSMOPlat lors la foire industrielle.

Detlef Zuehlke, le président de SmartfactoryKL e.V., a déclaré : « la combinaison de la technologie IDO et des modèles économiques est une forte tendance de la production de masse. C'est pourquoi nous avons besoin d'un réseau industriel pour connecter tous les principaux fournisseurs et utilisateurs mondiaux. Et, ce besoin est satisfait par le COSMOPlat de Haier. »

COSMOPlat représente un nouveau modèle d'affaires, qui intègre numériquement toutes les opérations dans les processus d'usine et la chaîne d'approvisionnement et jette les bases d'une vision entièrement nouvelle ainsi que d'une nouvelle façon de traiter l'utilisateur moyen.

En reconnaissance de son rôle moteur dans l'innovation et la transformation des chaînes d'approvisionnement industrielles, Gartner, leader mondial de la recherche et du conseil, a décerné à COSMOPlat le prix Gartner « Supply Chainnovator Award » (novateur de la chaîne d'approvisionnement) en 2017, faisant de Haier la seule entreprise de la région d'Asie-Pacifique à avoir gagné cette reconnaissance.

Pour obtenir plus d'informations, visiter : http://www.haier.net/en/

SOURCE Haier Group