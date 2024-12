Haier Smart Home annonce la finalisation de l'acquisition de Kwikot

Fondée en 1903, Kwikot est un leader reconnu dans le domaine des solutions de chauffage de l'eau en Afrique du Sud, offrant une gamme diversifiée de produits, ainsi que des capacités de production étendues, une position de leader sur le marché et un réseau de distribution solide, qui fourniront à Haier une base solide pour sa croissance en Afrique du Sud. Kwikot exploite la plus grande usine de fabrication de chauffe-eau et le plus grand réseau de service après-vente du pays, avec le soutien d'une équipe de gestion locale expérimentée. Ses canaux de vente couvrent les chaînes nationales de vente au détail et les magasins indépendants, ce qui permet à Haier d'accéder immédiatement au marché.

Cette acquisition renforcera les performances commerciales et la présence mondiale de Haier. En 2023, Haier a déclaré un chiffre d'affaires de 261,43 milliards de RMB, soit une croissance de 7,33 % en glissement annuel, et un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 16,6 milliards de RMB, en hausse de 12,81 %. Kwikot s'inscrit dans la trajectoire de croissance de Haier, avec un chiffre d'affaires net de 1,9 milliard de ZAR (environ 753 millions de RMB) en 2023 et une marge EBITDA positive. L'acquisition ouvre également à Haier la possibilité d'introduire sa gamme d'appareils électroménagers, notamment les réfrigérateurs et les lave-linge, auprès des consommateurs sud-africains.

« Cette acquisition est plus qu'une transaction commerciale ; c'est un engagement en faveur de l'héritage, de la culture et du succès à long terme. L'héritage centenaire de Kwikot et son leadership sur le marché reflètent la confiance et l'excellence de son équipe », a commenté l'acquisition, Guan JiangYong, directeur général de Haier Water Solutions et vice-président de Haier Smart Home. « En combinant l'expertise de Haier en matière de solutions intelligentes et durables avec le vaste réseau local de Kwikot, nous visons à apporter une croissance et une innovation transformationnelles aux ménages sud-africains et au-delà. »

Cette acquisition permettra aux deux marques de saisir de nouvelles opportunités sur les marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA). Statista prévoit que le chiffre d'affaires du marché de l'électroménager dans la région MEA passera de 88,3 milliards de dollars en 2023 à 131,8 milliards de dollars en 2029. Avec le parc écologique Haier Egypt, qui a été inauguré au début de l'année, l'expertise de Kwikot est complétée pour créer une plateforme synergique pour la croissance régionale.

Murray Crow, directeur général de Kwikot, a déclaré : « L'héritage centenaire de confiance et d'innovation de Kwikot trouve un partenaire naturel dans l'engagement de Haier en faveur du développement durable et de l'innovation centrée sur le client. Ensemble, nous sommes prêts à redéfinir les possibilités et à créer un avenir plus radieux pour la vie de tous les jours. »

L'histoire de Kwikot, qui consiste à cultiver des talents locaux qualifiés, s'aligne sur la mission de Haier, qui est de favoriser la croissance économique et sociale dans les communautés qu'elle sert. Haier prévoit d'intégrer l'équipe de Kwikot de manière transparente tout en proposant des produits avancés et respectueux de l'environnement qui trouvent un écho auprès des consommateurs sud-africains.

