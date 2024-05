Haier Smart Home stimule la fabrication locale et étend sa présence mondiale avec un nouveau parc écologique en Égypte

CITÉ DU 10 DE RAMADAN, Égypte, 2 mai 2024 /PRNewswire -- Haier Smart Home (600690.SS, 6690.HK, 690D) a officiellement inauguré le parc écologique égyptien, marquant ainsi une étape importante dans le renforcement de sa présence sur le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique et un nouveau jalon dans son expansion mondiale.

La première phase du parc écologique égyptien, d'une superficie de 200 000 mètres carrés et d'une capacité nominale de plus de 1,5 million d'unités, a débuté en mars avec la production expérimentale de climatiseurs et de téléviseurs. Ce mois-ci, des machines à laver seront également produites, pour atteindre une production totale de plus de 900 000 unités par an. La deuxième phase inclura les réfrigérateurs, les congélateurs et d'autres catégories.

Dans le cadre d'une démarche stratégique visant à renforcer sa présence sur les marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique, l'écoparc égyptien se distingue par sa plateforme numérique qui améliore l'efficacité énergétique en surveillant et en analysant méticuleusement la consommation d'eau et d'électricité de tous les éléments et processus au sein du parc.

L'écoparc égyptien soutiendra l'économie locale en créant plus de 2 000 emplois. Ce projet ambitieux offre non seulement des opportunités de développement aux talents de fabrication et de gestion, mais génère également un impact positif sur l'industrie de l'électroménager.

Dans sa première phase, cet écoparc approvisionnera principalement le marché égyptien. Haier Smart Home a défini l'Égypte comme l'un de ses principaux marchés stratégiques de croissance et continuera d'investir dans l'introduction de nouveaux produits pour répondre à la demande locale de produits de haute qualité.

Les habitudes de vie uniques et les besoins en appareils électroménagers des consommateurs des régions du Moyen-Orient et de l'Afrique ont alimenté la demande de produits différenciés, ce qui a incité les consommateurs à préférer les produits Haier Smart Home, qui propose des machines à laver spécialement conçues pour la région, ou des climatiseurs qui peuvent fonctionner avec des générateurs d'électricité. Par conséquent, l'entreprise a connu une croissance trois fois plus rapide que le reste de l'industrie.

Cet écoparc devrait accélérer la présence et la croissance de Haier Smart Home au Moyen-Orient et en Afrique, en tirant parti de sa chaîne d'approvisionnement mondiale de premier ordre pour accélérer la réponse au marché et servir davantage de clients et de consommateurs dans plus de parties de la région.

