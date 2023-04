Haier steigert das Wachstum durch die Kraft des Tennis und wird offizieller Partner renommierter Turniere

Haier ist Partner von Roland Garros und den Nitto ATP Finals sowie anderen großen ATP-Turnieren in Europa

MAILAND, 17. April 2023 /PRNewswire/ -- Haier weltweit führende Marke bei großen Haushaltsgeräten - ist als offizieller Partner einiger der besten Tennisturniere der Welt in die Welt des Profitennis eingestiegen.

Die Sponsoring-Vereinbarung zwischen Haier, der ATP Tour und dem französischen Tennisverband (FFT) umfasst das Grand-Slam Turnier Roland Garros, das Nitto ATP-Finale, zwei ATP Masters 1000 Turniere (Internazionali BNL d'Italia und Rolex Paris Masters) und drei ATP 500-Turniere (Barcelona Open Banc Sabadell, Cinch Championship und Hamburg European Open) im Jahr 2023.

Caroline Flaissier, CEO at FFT, Yannick Fierling, CEO at Haier Europe, Arnaud Guillot, Brand Director Haier Europe, and Gilles Moretton, president of the FFT Yannick Fierling, CEO at Haier Europe and Rodolphe Tastet VP Partnerships & Business Development at ATP

Die Marke Haier wird auf dem Tenniscourt, in der Arena und vor Ort bei den Veranstaltungen sichtbar sein. Dies bietet der Marke die Möglichkeit, den Tennisfans die neuesten Innovationen und den Fokus auf Nachhaltigkeit näher zu bringen. Haier wird auch auf den digitalen Kanälen der ATP-Tour präsent sein.

Die Partnerschaft mit ATP Tour und FFT steht voll und ganz im Einklang mit der Wachstumsstrategie des Unternehmens, denn Haier Europe will zu den drei größten Akteuren der Branche gehören und für den Verbraucher die erste Wahl für intelligente Lösungen sein.

Da Tennis mit mehr als 1 Milliarde Fans weltweit die viertbeliebteste Sportart ist, spiegelt diese Partnerschaft die Zero Distance -Philosophie des Unternehmens wider, die darauf abzielt, noch näher an die Zielgruppe heranzukommen, was in hohem Maße mit der Tennisfangemeinde in der Welt übereinstimmt.

Mit diesem Sponsoring bekräftigt Haier seine Position als Premium-Marke und stärkt seinen Wert, mit dem Ziel, die Marke zu werden, die alle Generationen wieder mit der Kraft des Tennis verbindet.

„Wir freuen uns, in die Welt des Tennissports einzutreten, die von Leidenschaft, Ehrgeiz und dem Wunsch nach Wachstum geprägt ist - Eigenschaften, die auch Haier auszeichnen und die das Unternehmen weltweit zur Nummer eins bei den Großgeräten gemacht haben" , so Yannick Fierling, Geschäftsführer von Haier Europe.

Diese Partnerschaft steht im Einklang mit der Internationalisierungsstrategie von Haier, die allen Tennisbegeisterten das authentische Erlebnis von intelligenten und vernetzten Geräten bietet.

Im Laufe der Saison werden während jedes Turniers hochwertige Aktivierungen enthüllt, da Haier sich darauf konzentriert, den Nutzern die besten und verbundene Lebenserfahrungen für Nutzer zu bieten.

Medienkontakt: [email protected]

https://www.haier-europe.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2054806/Haier.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2054807/Haier_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1949678/Haier_Logo.jpg

SOURCE Haier Europe