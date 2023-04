Haier stimule la croissance grâce au tennis et devient partenaire officiel de tournois prestigieux

Haier s'est associé à Roland Garros et aux Nitto ATP Finals, ainsi qu'à d'autres événements majeurs de l'ATP Tour en Europe

MILAN, 17 avril 2023 /PRNewswire/ -- Haier, la marque numéro un au niveau mondial en ce qui concerne les principaux appareils électroménagers, a fait son entrée dans le monde du tennis professionnel en tant que partenaire officiel de certains des plus grands tournois de tennis au monde.

Caroline Flaissier, CEO at FFT, Yannick Fierling, CEO at Haier Europe, Arnaud Guillot, Brand Director Haier Europe, and Gilles Moretton, president of the FFT Yannick Fierling, CEO at Haier Europe and Rodolphe Tastet VP Partnerships & Business Development at ATP

L'accord de sponsoring entre Haier, l'ATP Tour et la Fédération Française de Tennis (FFT) comprend le tournoi du Grand Chelem, Roland Garros, le Nitto ATP Finals, deux tournois ATP Masters 1000 (Internazionali BNL d'Italia et Rolex Paris Masters) et trois tournois ATP 500 (Barcelona Open Banc Sabadell, Cinch Championship et Hamburg European Open) en 2023.

La marque Haier bénéficiera d'une visibilité sur le court, dans l'arène et sur place lors des événements, ce qui lui donnera l'occasion de promouvoir les dernières innovations et de mettre en avant la durabilité auprès des fans de tennis. Haier bénéficiera également d'une visibilité sur les canaux numériques de l'ATP Tour.

Le partenariat avec l'ATP Tour et la FFT s'inscrit pleinement dans la stratégie de croissance de l'entreprise, Haier Europe visant à se hisser parmi les trois premiers acteurs du secteur et à devenir le premier choix des consommateurs en matière de solutions intelligentes.

Le tennis étant le quatrième sport le plus suivi au monde avec plus d'un milliard de fans, ce partenariat reflète la philosophie « Zero Distance » de l'entreprise, dont l'objectif est de se rapprocher encore plus de son public cible, qui correspond tout à fait à la base de fans de tennis dans le monde.

Avec ce parrainage, Haier se réaffirme en tant que marque haut de gamme et renforce son capital, dans le but de devenir la marque qui reconnecte toutes les générations à la puissance du tennis.

« Nous sommes ravis d'entrer dans le monde du tennis, caractérisé par la passion, l'ambition et le désir d'évolution, des caractéristiques qui distinguent également Haier et qui en ont fait la marque numéro un au niveau mondial dans le domaine des principaux appareils électroménagers » - a déclaré Yannick Fierling, PDG de Haier Europe.

Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie d'internationalisation de Haier, offrant à tous les passionnés de tennis l'expérience authentique des appareils intelligents et connectés.

Au cours de la saison, des activations haut de gamme seront dévoilées lors de chaque compétition, Haier s'efforçant d'offrir aux utilisateurs les meilleures expériences de vie connectée.

Contacts pour les médias : [email protected]

https://www.haier-europe.com/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2054806/Haier.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2054807/Haier_2.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1949678/Haier_Logo.jpg

SOURCE Haier Europe