Hain Celestial sonne la clôture du NASDAQ

Célébration de 30 ans en tant que leader des marques meilleures pour la santé

HOBOKEN, New Jersey, 6 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Hain Celestial Group, Inc. (Nasdaq : HAIN) (« Hain Celestial », ou la « société »), un fabricant de premier plan de marques meilleures pour la santé, a annoncé aujourd'hui que la présidente-directrice générale, Wendy Davidson, et les membres de l'équipe de direction de Hain ont sonné la clôture à Times Square, New York, le jeudi 4 janvier 2024, pour célébrer le 30e anniversaire de la cotation de la société sur le Nasdaq.

Our purpose is to inspire healthier living for people, communities & the planet. We're proud & honored to celebrate w/ NASDAQ during Wellness Week. We’re reimagining our future & redefining the future of Better-For-You, as we strive to make healthier living more attainable. Photo Credit: Steph Grant (LtoR) Seth Weis, Steve Golliher, Jen Davis, Curtiss Bruce, Lee Boyce, Ari Labell, Sleepytime Bear, Wendy Davidson, Ken Thomas, Amber Jefferson, Arlene Karan, Kristy Meringolo, Wolfgang Goldenitsch

« Aujourd'hui marque une étape importante et un tournant décisif dans l'histoire de notre entreprise », a déclaré Wendy Davidson, présidente-directrice générale de Hain Celestial. « Notre objectif est d'inspirer un mode de vie plus sain pour les personnes, les communautés et la planète. Nous sommes fiers et honorés de célébrer avec le NASDAQ pendant la semaine du bien-être pour reconnaître notre rôle important en tant que leader dans les marques meilleures pour la santé. »

Une vidéo de la cérémonie peut être visionnée sur https://www.nasdaq.com/marketsite/bell-ringing-ceremony . D'autres vidéos et photos prises pendant et après la cérémonie sont disponibles sur les réseaux sociaux de Hain, Instagram et LinkedIn .

Depuis 30 ans, Hain s'efforce d'offrir aux gens des choix meilleurs pour eux afin de les aider à atteindre leurs objectifs en matière de santé et de bien-être. Hain a été un pionnier dans l'espace naturel et biologique et s'est considérablement développé au fil des ans par le biais d'acquisitions pour devenir un portefeuille de marques mondiales de près de 2 milliards de dollars. Ces marques comprennent, entre autres, les thés Celestial Seasonings®, les snacks Garden Veggie™, les chips Terra®, les aliments pour bébés et enfants Earth's Best® et Ella's Kitchen®, les yaourts Greek Gods®, les soupes Cully & Sully®, les produits sans viande Yves® et Linda McCartney's®, et les soins solaires naturels Alba Botanica®. Aujourd'hui, près de 2/3 des marques de Hain sont numéro 1 ou 2 dans leurs catégories et sont disponibles dans plus de 75 pays dans le monde.

Lors de la journée des investisseurs de Hain en septembre 2023, la société a lancé sa stratégie de croissance audacieuse Hain Reimagined, qui décrit une transformation commerciale pluriannuelle pour devenir une entreprise intégrée au niveau mondial. Afin de dégager des synergies et de gagner en envergure, la société redéfinit son modèle opérationnel afin de stimuler la croissance dans cinq plateformes principales, à savoir les snacks, les bébés et les enfants, les boissons, la préparation des repas et les soins personnels, dans cinq zones géographiques clés, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Europe de l'Ouest.

Hain a déjà réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre de sa stratégie en développant des capacités essentielles dans les domaines de l'innovation, de la création de marques, de l'expansion des canaux et du commerce électronique. La société alimente ces investissements en mettant l'accent sur la gestion du fonds de roulement, l'efficacité opérationnelle et la gestion rigoureuse de la croissance des revenus.

« Nous réimaginons notre avenir et redéfinissons l'avenir des marques « meilleures pour la santé », car nous nous efforçons de rendre un mode de vie plus sain accessible à un plus grand nombre de personnes », a ajouté Wendy Davidson. « Je tiens à remercier notre équipe pour son travail acharné, son dévouement et son engagement continu à faire avancer notre transformation en menant à bien notre mission et en vivant les valeurs de Hain. »

À propos de Hain Celestial Group

Hain Celestial Group est une entreprise leader dans le domaine de la santé et du bien-être dont l'objectif est d'inspirer un mode de vie plus sain pour les personnes, les communautés et la planète grâce à des marques meilleures pour vous. Depuis plus de 30 ans, notre portefeuille de marques bien-aimées se concentre intentionnellement sur la nutrition et le bien-être qui ont un impact positif aujourd'hui et demain. Hain Celestial, dont le siège social se trouve à Hoboken, dans le New Jersey, commercialise et vend ses produits dans plus de 75 pays à travers le monde, qu'il s'agisse d'en-cas, de produits pour bébés, de boissons, d'ingrédients et de produits de soins personnels. Parmi nos marques phares figurent les en-cas Garden Veggie™, les chips Terra®, les en-cas Garden of Eatin'®, les aliments pour bébés Earth's Best® et Ella's Kitchen®, les thés Celestial Seasonings®, les boissons à base de plantes Joya® et Natumi®, les yaourts Greek Gods®, les soupes Cully & Sully®, les produits végétariens Yves® et Linda McCartney's® (sous licence), et les produits solaires naturels Alba Botanica®, entre autres. Pour plus d'informations, consultez hain.com et LinkedIn .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2311855/NASDAQ_Hain_Celestial_GroupPodium_highres_1.jpg