Hainan Airline lance la ligne Changsha-Londres sans escale le 23 mars

Faisant suite au lancement des lignes Changsha-Los Angeles, Changsha-Sydney et Changsha-Melbourne en 2016, il s'agit du quatrième vol direct intercontinental de Hainan Airlines desservant Changsha.

Le partenariat stratégique entre la Chine et la Grande-Bretagne a entamé une décennie dorée. La province d'Hunan et la Grande-Bretagne ont établi des relations plus étroites et termes d'économie et de commerce ainsi qu'au niveau de la culture et du tourisme, ouvrant par là un plus grand espace pour la coopération.

Il s'agit de la seconde ligne de Hainan Airlines sans escale vers la Grande-Bretagne après le lancement de la ligne Pékin-Manchester en juin 2016. De plus, Hainan Airlines lancera la ligne Pékin-Édimbourg-Dublin le 12 juin. Conformément aux objectifs de l'initiative One Belt, One Road (Ceinture et Route, la nouvelle route de la soie) du gouvernement chinois, Hainan Airlines a créé plus d'opportunités pour les échanges économiques et culturels entre la Chine et la Grande-Bretagne en améliorant son réseau d'exploitation international.

Bao Qifa, président de Hainan Airlines, a déclaré : « Nous croyons que le pont aérien, qui symbolise l'amitié entre la Chine et la Grande-Bretagne, stimulera inévitablement les échanges culturels, intensifiera la coopération économique et commerciale entre les deux grandes villes aux deux extrémités de la ligne et continuera à contribuer à l'amélioration des échanges commerciaux et culturels bilatéraux entre les deux pays. »

Horaires du vol Changsha-Londres de Hainan Airlines (les heures indiquées sont les heures locales)

Vol n° Appareil Ville de départ Heure de départ Heure d'arrivée Ville d'arrivée Date de début Date de fin Horaire



HU421 787 Changsha 13:15 17:35 Londres 23/3/2018 24/3/2018 Lundi/mercredi/vendredi

HU422 787 Londres 21:00 16:20 +1 Changsha

HU421 787 Changsha 11:20 16:30 Londres 25/3/2018 27/10/2018

HU422 787 Londres 22:00 16:25 +1 Changsha



(Note : Les horaires spécifiques peuvent être confirmés sur le site web officiel d'Hainan Airlines.)

