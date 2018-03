Hainan Airlines führt am 23. März Nonstop-Service zwischen Changsha und London ein

CHANGSHA, China, 24. März 2018 /PRNewswire/ -- Am 23. März führte Hainan Airlines offiziell einen Nonstop-Service zwischen Changsha und London ein. Der Jungfernflug mit Flugnr. HU421, der am 23. März um 13:15 Uhr (Zeit in Peking) am Changsha Huanghua International Airport abflog, landete am selben Tag um 17:35 Uhr (Ortszeit) am Heathrow Airport. Die Route Changsha – London wird dreimal wöchentlich – montags, mittwochs und freitags – von einer Boeing 787 Dreamliner geflogen.