Hainan Airlines inaugurera la ligne Tel Aviv - Guangzhou le 2 août

Au cours des dernières années, Hainan Airlines a été très dynamique dans le développement de lignes internationales ayant comme point de départ Guangzhou et Shenzhen. La société a lancé plusieurs lignes internationales long-courrier, depuis Shenzhen vers Auckland, Brisbane, Bruxelles et Madrid, mais aussi des lignes internationales court-courrier de Guangzhou vers Phnom Penh, Nha Trang et Siem Reap. Venant s'ajouter à la ligne Guangzhou - Tel Aviv dont le démarrage est prévu pour août et la ligne Shenzhen - Vienne dont le lancement est prévu pour octobre, la compagnie aérienne a progressivement établi un réseau complet de lignes internationales, intégrant des vols long-courriers et court-courriers, avec des plateformes à Guangzhou et Shenzhen. Les voyageurs pourront faire escale à Guangzhou pour des connections pratiques vers des villes chinoises ainsi que vers plusieurs pays d'Asie du Sud-Est comme le Vietnam et le Cambodge.

Horaires des vols Tel Aviv - Guangzhou (tous les horaires sont locaux) :

Vol n° Appareil Horaire Ville de départ Heure de départ Heure d'arrivée Ville d'arrivée HU466 B787 Mardi / jeudi / samedi Tel Aviv 12:45 04:40 +1 Guangzhou HU465 B787 Mardi / jeudi / samedi Guangzhou 01:30 08:50 Tel Aviv

Note : Les horaires spécifiques peuvent être confirmés sur le site web officiel de Hainan Airlines.)

À propos de Hainan Airlines

Fondée en 1993, Hainan Airlines Holding Co., Ltd, a été évaluée compagnie aérienne cinq étoiles par SKYTRAX durant sept années consécutives depuis 2011 et a été listée parmi les 10 meilleures entreprises de transport par SKYTRAX. Nous nous consacrons à fournir à nos passagers des services de vol complets. Hainan Airlines exploite près de 1800 lignes aériennes vers plus de 220 villes et dispose d'une flotte de plus de 200 avions. Veuillez vous connecter sur le site officiel (www.hainanairlines.com) pour plus d'informations.

