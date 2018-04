Hainan Airlines nimmt am 2. August den Verkehr zwischen Tel Aviv und Guangzhou auf

In den letzten Jahren hat sich Hainan Airlines bei der Entwicklung internationaler Flüge aus Guangzhou und Shenzhen sehr aktiv gezeigt. Das Unternehmen hat mehrere internationale Langstreckenverbindungen von Shenzhen nach Auckland, Brisbane, Brüssel und Madrid eingerichtet, ergänzt durch internationale Kurzstreckenverbindungen von Guangzhou nach Phnom Penh, Nha Trang und Siem Reap. Zusammen mit den im August startenden Flügen zwischen Guangzhou und Tel Aviv und den im Oktober startenden Flügen zwischen Shenzhen und Wien hat die Airline nach und nach ein umfassendes internationales Streckennetz mit sowohl Lang- als auch Kurzstreckenverbindungen mit den Drehkreuzen in Guangzhou und Shenzhen aufgebaut. Reisende können in Guangzhou umsteigen, um bequeme Verbindungen zu inländischen Städten in China sowie zu mehreren südostasiatischen Ländern wie Vietnam und Kambodscha zu erhalten.

Flugplan Tel Aviv-Guangzhou (Alle Zeitangaben sind lokal):

Flug

Nr. Flugzeug Zeitplan Abflug

Stadt Abflug

Zeit Ankunft

Zeit Ankunft

Stadt HU466 B787 Dienstag/Donnerstag/Samstag Tel Aviv 12:45 04:40 +1 Guangzhou HU465 B787 Dienstag/Donnerstag/Samstag Guangzhou 01:30 08:50 Tel Aviv

Hinweis: Spezifische Flugpläne können auf der offiziellen Website von Hainan Airlines bestätigt werden.

Informationen zu Hainan Airlines

Die im Januar 1993 gegründete Hainan Airlines Holding Co., Ltd wird seit 2011 sieben Jahre in Folge als SKYTRAX-Fünf-Sterne-Airline eingestuft und unter den Top 10 der SKYTRAX-Spediteuren gelistet. Unser Ziel ist es, den Fluggästen einen umfassenden Service zu bieten. Hainan Airlines unterhält fast 1.800 Strecken zu mehr als 220 Städten mit einer Flotte von mehr als 400 Flugzeugen. Bitte loggen Sie sich auf der offiziellen Website (www.hainanairlines.com) ein, um weitere Informationen zu erhalten.

