Haitai Solar lance son nouveau site Web officiel dans le cadre de l'évolution de sa stratégie de marque

SHANGHAI, 19 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Haitai Solar (code boursier : 835985), une entreprise de haute technologie spécialisée dans la production d'énergies vertes, a dévoilé aujourd'hui son nouveau site Web officiel. Reconnue comme l'une des 500 meilleures entreprises dans le domaine des énergies nouvelles, Haitai Solar franchit ainsi une nouvelle étape dans l'expansion internationale de sa marque.

Conçu selon les dernières tendances numériques, le nouveau site Web de Haitai Solar se distingue par un sens aigu du design et un concept élégant et moderne. Chaque page comporte un arrière-plan dynamique et une variété d'images et d'éléments vidéo, qui sont bien adaptés à la façon dont les utilisateurs consomment l'information à l'ère de l'engagement multimédia. Parallèlement, le site Web comporte des icônes qui rendent l'information plus interactive et plus conviviale.

La nouvelle page d'accueil de Haitai Solar comporte une présentation attrayante de la structure de l'entreprise et de ses réalisations, un aperçu des principaux produits des gammes Haitai-Taiji et Haitai-Taihe, une vitrine des centrales électriques à l'échelle industrielle, des projets commerciaux et industriels et des projets de toits résidentiels, ainsi qu'un centre d'actualités à défilement latéral présentant les articles et études récents. Outre le chinois et l'anglais, le nouveau site Web de Haitai Solar est également disponible en japonais.

« Le lancement du nouveau site Web officiel de Haitai Solar est le résultat d'une série d'innovations apportées par l'équipe pour offrir une meilleure expérience utilisateur à nos clients étrangers. Nous espérons que ce nouveau design permettra à un public plus international de comprendre la riche identité de la marque Haitai Solar, ainsi que l'abondance de produits de haute qualité que nous proposons », a déclaré Dianna Tao, vice-présidente de Haitai Solar.

Haitai Solar a été fondée en 2006 à Tangshan, dans la province du Hebei, en Chine. Depuis sa création, la marque est passée du statut d'équipementier en composants solaires à celui de marque indépendante de niveau GW, qui se classe parmi les 500 premières entreprises mondiales dans le domaine des énergies nouvelles. En 2021, Haitai Solar disposera d'une capacité de production totale de 8 GW, dont 6,5 GW pour les usines nationales et 1,5 GW pour l'usine au Vietnam. L'entreprise est capable de produire des modules des séries 166, 182 et 210 avec des plaquettes M6, M10 et G12, dont la puissance de sortie maximale peut aller jusqu'à 670 W.

Soutenue par la conviction que « la qualité crée de la valeur », Haitai Solar a bâti une entreprise de haute qualité dans le domaine des énergies nouvelles, avec une matrice de produits complète et des solutions d'énergie propre professionnelles et efficaces. Grâce au respect des critères ISO 14001 et à la mise en place d'un système de fabrication intelligent et écologique, Haitai Solar a réduit sa consommation d'électricité de 59,7 %, ses émissions de CO2 de 69,8 % et sa consommation d'eau de 62,1 % entre 2015 et 2020.

« Avec le lancement de notre nouveau site Web esthétique, Haitai Solar a une fois de plus amélioré sa stratégie de marque et le parcours en ligne de ses clients. En nous concentrant sur les énergies renouvelables avec les modules photovoltaïques comme activité principale, nous nous engageons à faire progresser Haitai Solar et nous continuerons à renforcer l'innovation technologique, afin de fournir des produits fiables qui peuvent s'adapter aux tendances futures tout en tirant parti du développement de l'industrie pour garantir la compétitivité et le succès à long terme », a déclaré Wang Yong, président de Haitai Solar.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.haitai-solar.com

À propos de Haitai Solar

Haitai Solar est une entreprise de haute technologie spécialisée dans l'énergie verte et qui compte cinq divisions commerciales : modules photovoltaïques, centrales électriques à l'échelle industrielle, supports photovoltaïques, stockage d'énergie et énergie hydrogène. Depuis sa création en 2006, la société s'est engagée à fournir systématiquement plus de valeur à ses clients internationaux et est reconnue comme fabricant de modules de niveau 1 par Bloomberg New Energy Finance. Avec une capacité totale de production de 8 GW, Haitai Solar se classe parmi les 10 premières entreprises photovoltaïques de Chine en termes de capacité de production et de livraisons. En tant que fournisseur intelligent de nouvelles énergies, Haitai Solar continuera à promouvoir le développement des énergies nouvelles par la qualité et le développement technologique afin de mener la révolution de l'énergie verte.

