Haitai Solar uruchamia nową oficjalną stronę internetową będącą elementem zmiany strategii marki

SZANGHAJ, 18 października 2021 r. /PRNewswire/ -- Haitai Solar (kod giełdowy: 835985), technologicznie zaawansowane przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem energii ze źródeł przyjaznych dla środowiska, uruchomiło dziś nową oficjalną stronę internetową. Jej uruchomienie wyznacza kolejny etap w podróży Haitai Solar, uznawanej za jedną z 500 najlepszych nowych spółek energetycznych, ku wkroczeniu marki na międzynarodowy rynek.

Nowa strona internetowa Haitai Solar, stworzona z wykorzystaniem najnowszych trendów cyfrowych, stanowi doskonały mariaż świetnego designu i eleganckiej, nowoczesnej koncepcji. Każda zakładka zawiera dynamiczne tło i szereg zdjęć oraz materiałów filmowych znakomicie odzwierciedlających sposób, w jaki użytkownicy ery multimediów przyswajają informacje. Jednocześnie na stronie umieszczono ikony odwołujące się do poszczególnych informacji w sposób bardziej interaktywny i przyjazny dla użytkownika.

Na nowej stronie internetowej Haitai Solar zamieszczono ciekawe wprowadzenie ilustrujące strukturę biznesową przedsiębiorstwa oraz jego osiągnięcia, przegląd kluczowych produktów z serii Haitai-Taiji i Haitai-Taihe, prezentację elektrowni skali przemysłowej, projektów komercyjnych i branżowych oraz największe projekty społecznościowe, zakładkę umożliwiającą przejrzenie najnowszych wiadomości, artykułów i badań. Nowa strona internetowa Haitai Solar dostępna jest w języku chińskim, angielskim, a od teraz również w japońskim.

„Uruchomienie nowej oficjalnej strony internetowej Haitai Solar to wynik szeregu innowacyjnych działań podjętych przez zespół w odpowiedzi na potrzeby naszych zagranicznych klientów. Mamy nadzieję, że nowy układ pozwoli większej rzeszy obiorców z całego świata lepiej zrozumieć bogatą tożsamość Haitai Solar, ale też lepiej poznać szeroką gamę oferowanych przez nas wysokiej jakości produktów" – powiedziała Dianna Tao, wiceprezes Haitai Solar.

Haitai Solar powstała w Tangshan, w chińskiej prowincji Hebei w 2006 r. Od chwili założenia marka rozwinęła swoją działalność od dostawy komponentów fotowoltaicznych po niezależną markę o wysokich zdolnościach produkcyjnych mierzonych w GW, która plasuje się wśród 500 najlepszych na świecie nowych spółek energetycznych. W 2021 r. Haitai Solar może pochwalić się zdolnością produkcyjną rzędu 8 GW - 6,5 GW z zakładów krajowych i 1,5 GW generowane w zakładzie mieszczącym się w Wietnamie. Spółka jest w stanie produkować moduły serii 166, 182 i 210 z ogniwami M6, M10 i G12, których łączna moc wyjściowa może sięgnąć nawet 670W.

Haitai Solar, działająca pod hasłem „Jakość Znaczy Wartość", powołała do życia nowe renomowane przedsiębiorstwo oferujące szeroką gamę produktów i profesjonalne, efektywne, czyste rozwiązania energetyczne. W latach 2015-2020 dzięki przestrzeganiu kryteriów normy ISO 14001 i opracowaniu przyjaznego dla środowiska, inteligentnego systemu produkcji Haitai Solar zdołało ograniczyć zużycie energii elektrycznej o 59,7%, emisję CO 2 o 69,8%, a zużycie wody o 62,1%.

„Uruchomienie nowej, odświeżonej strony internetowej to dla Haitai Solar nowy krok ku stworzeniu lepszej strategii marki i nowych doświadczeń dla klientów. Dzięki koncentrowaniu się na odnawialnych źródłach energii, co znajduje potwierdzenie w naszej głównej działalności poświęconej modułom fotowoltaicznym, przenosimy Haitai Solar na wyższy poziom i dalej pracujemy nad doskonaleniem technologii, która pozwoli nam na dostarczanie niezawodnych produktów doskonale wpisujących się w przyszłe trendy, a jednocześnie przyczyni się do rozwoju branży gwarantującego konkurencyjność i długoterminowy sukces" – powiedział Wang Yong, prezes Haitai Solar.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.haitai-solar.com

Haitai Solar

Haitai Solar to zaawansowane technologicznie przedsiębiorstwo działające w branży odnawialnych źródeł energii i prowadzące pięć działów: moduły fotowoltaiczne, budowa elektrowni na skalę przemysłową, ogniwa fotowoltaiczne, składowanie energii i energia wodorowa. Od chwili powstania w 2006 r. spółka angażuje się w systematyczne doskonalenie jakości produktów oferowanych klientom z całego świata i jest uznawana przez Bloomberg New Energy Finance za pierwszorzędnego producenta modułów fotowoltaicznych. Dzięki łącznej globalnej mocy produkcyjnej na poziomie 8 GW Haitai Solar uznano za jedną z 10 najlepszych spółek branży fotowoltaicznej w Chinach pod względem mocy produkcyjnej i wielkości dostaw. Jako dostawca inteligentnych, nowych rozwiązań energetycznych Haitai Solar będzie nadal promowało wykorzystywanie nowych źródeł energii oraz doskonaliło jakość i technologię z myślą o zrewolucjonizowaniu sektora energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.

