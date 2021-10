Haitai Solar lanciert neue offizielle Website als Teil der Weiterentwicklung seiner Markenstrategie

SHANGHAI, 19. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Haitai Solar (Aktiencode: 835985), ein Hightech-Unternehmen, das sich mit der Produktion von grüner Energie beschäftigt, hat heute seine neue offizielle Website vorgestellt. Haitai Solar, das als eines der 500 besten neuen Energieunternehmen anerkannt ist, unternimmt damit den nächsten Schritt auf seinem Weg, seine internationale Markenpräsenz zu erweitern.

Die neue Website von Haitai Solar wurde im Einklang mit den neuesten digitalen Trends entwickelt und zeichnet sich durch ein starkes Design und ein schlankes, modernes Konzept aus. Jede Seite verfügt über einen dynamischen Hintergrund und eine Vielzahl von Bild- und Videoelementen, die der Art und Weise entsprechen, wie die Nutzer im Zeitalter des multimedialen Engagements Informationen konsumieren. Gleichzeitig enthält die Website Icons, die die Informationen interaktiver und benutzerfreundlicher machen.

Die neue Homepage von Haitai Solar enthält eine ansprechende Einführung in die Geschäftsstruktur und die Erfolge des Unternehmens, einen Überblick über die wichtigsten Produkte der Serien Haitai-Taiji und Haitai-Taihe, eine Präsentation von Großkraftwerken, gewerblichen und industriellen Projekten sowie Dachprojekten für Wohngebäude und ein seitlich scrollendes Nachrichtenzentrum mit aktuellen Artikeln und Studien. Die neue Website von Haitai Solar ist nicht nur auf Chinesisch und Englisch, sondern auch auf Japanisch verfügbar.

„Der Start der neuen offiziellen Website von Haitai Solar ist das Ergebnis einer Reihe von Innovationen, die das Team als Reaktion auf die Nutzererfahrungen unserer Kunden in Übersee vorgenommen hat. Wir hoffen, dass dieses neue Design es einem größeren globalen Publikum ermöglicht, die reichhaltige Markenidentität von Haitai Solar sowie die Fülle an hochwertigen Produkten, die wir anbieten, zu verstehen", sagte Dianna Tao, Vizepräsidentin von Haitai Solar.

Haitai Solar wurde 2006 in Tangshan, Provinz Hebei, China, gegründet. Seit der Gründung hat sich die Marke von einem OEM für Solarkomponenten zu einer unabhängigen Marke auf GW-Ebene entwickelt, die zu den 500 weltweit führenden Unternehmen im Bereich der neuen Energien zählt. Ab 2021 verfügt Haitai Solar über eine Gesamtproduktionskapazität von 8 GW - 6,5 GW aus inländischen Fabriken und 1,5 GW aus der Fabrik in Vietnam. Das Unternehmen ist in der Lage, Module der Serien 166, 182 und 210 mit M6-, M10- und G12-Wafern herzustellen, die eine maximale Leistung von bis zu 670 W erreichen können.

Getragen von der Überzeugung „Qualität schafft Wert" hat Haitai Solar ein hochwertiges Unternehmen für neue Energien mit einer umfassenden Produktmatrix und professionellen, effizienten Lösungen für saubere Energie geschaffen. Durch die Einhaltung der ISO 14001-Kriterien und die Entwicklung eines umweltfreundlichen, intelligenten Produktionssystems hat Haitai Solar im Zeitraum 2015 bis 2020 den Stromverbrauch um 59,7 %, die CO2-Emissionen um 69,8 % und den Wasserverbrauch um 62,1 % reduziert.

„Mit dem Start unserer neuen Website hat Haitai Solar die Markenstrategie und die Online-Reise der Kunden noch einmal verbessert. Durch die Fokussierung auf erneuerbare Energien mit PV-Modulen als Kerngeschäft sind wir entschlossen, Haitai Solar weiter voranzubringen. Wir werden die technologische Innovation weiter stärken, um zuverlässige Produkte anzubieten, die sich an zukünftige Trends anpassen und gleichzeitig die Entwicklung der Branche nutzen, um die Wettbewerbsfähigkeit für den langfristigen Erfolg sicherzustellen", sagte Wang Yong, Vorsitzender von Haitai Solar.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.haitai-solar.com

Informationen zu Haitai Solar

Haitai Solar ist ein Hightech-Unternehmen, das sich auf grüne Energie konzentriert und fünf Geschäftsbereiche hat: Photovoltaik-Module, Großkraftwerke, Photovoltaik-Halterungen, Energiespeicherung und Wasserstoffenergie. Seit seiner Gründung im Jahr 2006 ist das Unternehmen bestrebt, seinen globalen Kunden systematisch mehr Wert zu bieten, und wurde von Bloomberg New Energy Finance als Tier 1 Modulhersteller anerkannt. Mit einer Gesamtproduktionskapazität von 8 GW weltweit gehört Haitai Solar zu den Top 10 der PV-Unternehmen in China in Bezug auf Produktionskapazität und Lieferungen. Als intelligenter Anbieter neuer Energien wird Haitai Solar die Entwicklung neuer Energien mit Qualität und Technologie weiter vorantreiben, um die grüne Energierevolution anzuführen.

