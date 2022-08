Halla Group cambia de nombre a HL ("Higher Life") Group para celebrar su 60º aniversario

HL Group allanando un nuevo camino con sus principales filiales HL Holdings, HL Mando y HL D&I Halla

"La juventud es la llamada de nuestro tiempo. Vamos a dar un audaz salto adelante con nuestras nuevas marcas jóvenes", dijo el presidente de HL Group, Chung Mong-won

SEUL, Corea del Sur, 29 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Para celebrar su 60º aniversario, Halla Group cambia su nombre corporativo por el de HL ("Higher Life"), que representa su búsqueda de la vida superior. Halla Group había mantenido su nombre corporativo durante 38 años, desde el lanzamiento de la marca Halla en 1984. HL será el nuevo nombre del grupo. Los orígenes de HL Group se remontan a la fundación de Hyundai International Inc. en 1962 por el difunto Chung In-yung.

Halla Group Changes Corporate Name to HL ("Higher Life") Group in Celebration of 60th Anniversary

El nuevo logotipo del grupo visualiza el movimiento de una persona dando zancadas, que encarna el espíritu de desafío y crecimiento. Stride, que significa "caminar con pasos largos y decididos para dar un salto audaz", alberga la identidad del grupo, así como el presente y el futuro de HL Group en busca de una "vida superior" y la tradición y el legado de Halla Group.

El presidente de HL Group, Chung Mong-won, desveló por primera vez la identidad corporativa (IC) del grupo a los empleados el 16 de agosto, junto con el significado del cambio de nombre corporativo. Subrayó: "La juventud es la llamada de nuestro tiempo. Ser joven significa crecer y evolucionar constantemente descubriendo cosas nuevas sin caer en las trampas del estancamiento. Daremos un audaz salto hacia adelante con nuestro talento creativo y nos comunicaremos con el mercado a través de nuestras nuevas y jóvenes marcas HL."

La primera marca de la casa HL es HL Klemove, una empresa especializada en conducción autónoma que se lanzó el pasado diciembre. HL Klemove ha lanzado su singular campaña publicitaria con eslóganes pegadizos como "It's okay to get lost" (No pasa nada por perderse) y "HL Klemove people" (Gente de HL Klemove), atrayendo mucha atención de los millennials y la generación Z. HL Group y sus tres filiales cotizadas decidieron el cambio de su denominación social en la reunión del consejo de administración celebrada en julio y anunciaron la convocatoria de una junta general de accionistas en la mañana del 18 de agosto para aprobar el orden del día sobre el cambio de nombre de la empresa. El holding del grupo, Halla Holdings Corp., pasará a llamarse HL Holdings, mientras que los nombres de sus dos filiales, el sector principal de la automoción Mando Corp. y la empresa de construcción Halla Corp. se cambiarán a HL Mando y HL D&I Halla, respectivamente. La decisión final sobre las agendas relacionadas con cada empresa se tomará en la junta general de accionistas de septiembre. La campaña de la marca "HL" se lanzará oficialmente el 9 de septiembre. Los anuncios en vídeo de las nuevas marcas se difundirán a través de varios medios de comunicación, incluidos los anuncios de televisión convencionales y las campañas digitales.

Mientras tanto, la fecha de fundación de HL Group es el 1 de octubre. A finales de septiembre se celebrará en el metaverso un acto de celebración del 60º aniversario de su fundación.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1886656/HL_CI.jpg

SOURCE Halla Group