Le groupe Halla change de nom pour devenir le groupe HL (« Higher Life ») à l'occasion de son 60e anniversaire

Le groupe HL ouvre une nouvelle voie avec ses principales sociétés affiliées, HL Holdings, HL Mando et HL D&I Halla.

« La jeunesse est le maître mot de notre époque. Nous allons faire un bond audacieux en avant grâce à nos nouvelles jeunes marques », a déclaré Chung Mong-won, président du groupe HL.

SÉOUL, Corée du Sud, 29 août 2022 /PRNewswire/ -- À l'occasion de son 60e anniversaire, le groupe Halla change sa dénomination sociale en HL (« Higher Life »), qui symbolise sa quête d'une vie supérieure. Le groupe Halla a conservé sa dénomination sociale pendant 38 ans, depuis le lancement de la marque Halla en 1984. HL sera la nouvelle dénomination du groupe. Les origines du groupe HL remontent à la création de Hyundai International Inc. en 1962 par feu Chung In-yung.

Le nouveau logo du groupe illustre le mouvement d'une personne « striding », c'est-à-dire marchant à grands pas, ce qui représente l'esprit de défi et de croissance. Le mot anglais « stride », qui signifie « marcher à grands pas décisifs pour faire un saut audacieux », incarne l'identité du groupe, le présent et l'avenir du groupe HL dans sa quête d'une « vie supérieure », ainsi que la tradition et l'héritage du groupe Halla.

Le 16 août, le président du groupe HL, Chung Mong-won, a dévoilé pour la première fois aux employés l'identité d'entreprise du groupe, ainsi que la signification de la nouvelle dénomination sociale. Il a souligné que « la jeunesse est le maître mot de notre époque. Être jeune signifie grandir et évoluer constamment en découvrant de nouvelles choses sans tomber dans les pièges du surplace. Nous allons faire un saut audacieux en avant grâce à nos talents créatifs tout en communiquant avec le marché à travers nos nouvelles et jeunes marques HL. »

La première marque du groupe HL est HL Klemove, une entreprise spécialisée dans la conduite autonome qui a été lancée en décembre dernier. HL Klemove a lancé sa campagne publicitaire unique avec des slogans accrocheurs tels que « C'est normal de se perdre » et « les gens de HL Klemove », attirant ainsi l'attention des Milléniaux et de la génération Z. Le groupe HL et ses trois sociétés affiliées cotées en bourse ont décidé du changement de leur dénomination sociale lors de la réunion du conseil d'administration tenue en juillet et ont annoncé la convocation d'une assemblée générale des actionnaires dans la matinée du 18 août pour adopter l'ordre du jour relatif au changement des noms des sociétés du groupe. La société holding du groupe, Halla Holdings Corp. sera rebaptisée HL Holdings, tandis que les dénominations de ses deux sociétés affiliées, la principale société du secteur automobile Mando Corp. et l'entreprise de construction Halla Corp. deviendront respectivement HL Mando et HL D&I Halla. La décision finale concernant les programmes connexes de chaque société sera prise lors de l'assemblée générale des actionnaires en septembre. La campagne de la marque « HL » sera officiellement lancée le 9 septembre. Les publicités vidéo des nouvelles marques seront diffusées par le biais de divers médias, notamment des publicités télévisées classiques et des campagnes numériques.

La date de création du groupe HL est le 1er octobre. Un événement célébrant le 60e anniversaire de sa création sera organisé sur le métavers à la fin du mois de septembre.

