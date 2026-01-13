Halo lanza "ARR MILESTONES": El precio al cliente se reduce a medida que la empresa crece

Proveedor de software empresarial privado, orientado al producto, que aplicará umbrales de ARR públicos a nivel de empresa que desbloquean descuentos de licencia globales para clientes sobre precios estándar; se lanza con un ARR de aproximadamente 100 millones de libras con una reducción del 5 %, que se capitaliza en cada hito.

LONDRES, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Halo anunció hoy ARR Milestones, un programa de precios pionero en la industria que convierte el crecimiento de la compañía en ahorros directos para los clientes. Cuando los Ingresos Anuales Recurrentes (ARR) de Halo alcancen un hito publicado, Halo aplicará un descuento global en la licencia a los clientes sobre el precio estándar. El programa se lanza con aproximadamente 100 millones de libras de ARR, con una reducción del 5 % en la licencia, y se capitalizará un 5 % en cada hito futuro, incluyendo 250 millones de libras, 500 millones de libras, 750 millones de libras y 1.000 millones de libras. Halo también confirma que no hay aumentos de precios previstos a corto plazo.

Paul explains HALO's new ARR Milestones, a world-first, designed to help customers benefit from company growth by receiving price reductions at each milestone. Speed Speed

Halo afirma que ARR Milestones es posible gracias a un modelo de negocio diferente. Como empresa privada centrada en productos, Halo no soporta los gastos generales del mercado público que muchos proveedores sí soportan. La empresa mantiene bajos los costes de marketing y ventas, evita el aumento de los alquileres municipales y los costosos viajes, e invierte en ingeniería y productos. Combinadas con alianzas estratégicas de ingeniería, en particular la colaboración en la nube profunda con AWS, estas eficiencias permiten a Halo ofrecer altos estándares a un coste significativamente menor y transferir parte de ese beneficio a los clientes.

"Como empresa privada centrada en el producto, estamos en una posición única para lograrlo", afirmó Paul Hamilton, fundador y consejero delegado de Halo. "No tenemos que preocuparnos por los pagos a los accionistas, los desorbitados gastos de marketing ni los elevados gastos generales de la ciudad. Nos centramos en el producto, la ingeniería y los resultados a largo plazo. Esto nos permite ofrecer un servicio superior a una fracción del precio y, fundamentalmente, compartir las ventajas con los equipos que nos ayudaron a conseguirlo. ARR Milestones formaliza nuestra promesa".

Halo afirma que el programa es intencionalmente disruptivo, diseñado para exponer y corregir un modelo de precios fallido en el software empresarial. "Los clientes nos dicen que están cansados de precios opacos, estándares cada vez más bajos y renovaciones cada vez más frecuentes que no se vinculan con un valor real", añadió Hamilton. "ARR Milestones recompensa a los clientes a medida que Halo triunfa, aumenta las expectativas en la industria y demuestra que los altos estándares y un bajo coste total de propiedad pueden coexistir".

Halo espera que ARR Milestones proporcione valor tanto inmediato como estructural: una escala visible de ahorros que los clientes puedan planificar y una prueba de mercado de que mejores estándares y costes más bajos son compatibles.

Acerca de Halo

Halo es un proveedor privado de gestión de servicios empresariales, centrado en productos. La empresa se centra en una arquitectura moderna, una rápida rentabilidad y modelos comerciales integrales que incluyen capacidades de IA. El enfoque de Halo prioriza la eficiencia de la ingeniería, la alineación con los socios y un coste total de propiedad predecible. Para más información sobre ARR Milestones y la misión de Halo, visite https://usehalo.com/company/milestones