Halo Technology Group adquire Skylane Optics

IRVINE, Califórnia, 28 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Halo Technology Group ("Halo" ou "Halo Group"), o maior fabricante mundial de transceptores de fibra ótica compatíveis e cabos de alta velocidade, anunciou hoje que adquiriu a Skylane Optics ("Skylane"). Com escritórios na Europa, no Brasil e nos Estados Unidos, os produtos de rede óptica da Skylane oferecem redes de dados, vídeo e voz para empresas, provedores de serviços, centros de dados e provedores de telecomunicações em todo o mundo.

"Estamos incrivelmente entusiasmados em adicionar a oferta de produtos de ponta da Skylane e sua equipe muito talentosa ao nosso grupo", disse Matt McCormick, diretor executivo da Halo. "A Halo está empenhada em desenvolver os negócios da Skylane e continuar a atender às demandas de sua sofisticada e diversificada base de clientes. Com a solidez e os recursos adicionais de nossa plataforma, esperamos que a Skylane prospere como parte da Halo Group."

A aquisição aumenta o alcance técnico e a força operacional ampliada da Halo. As novas ofertas, como os produtos CFP-DCO da Skylane, melhoram a capacidade da Halo de atender às necessidades crescentes de seus clientes com relação a flexibilidade de rede e maximização da fibra. Em termos operacionais, haverá benefícios com o crescimento da capacidade de produção, além de mais mais eficiência em automação e fabricação com o sistema patenteado de produção Anaconda™ da Skylane. Esta é a terceira aquisição bem-sucedida da Halo desde 2017, quando foi formada pela Inflexion Private Equity Partners, sediada em Londres, para criar uma plataforma global de optoeletrônica.

"A Halo tornou-se líder no mercado global em óptica compatível, especializada em atender às necessidades de, virtualmente, quaisquer requisitos de arquitetura de rede, seja de empresa, centro de dados de grande formato, ou telecom multinacional", disse Al Aguirre, presidente do conselho da Halo Technology. "A aquisição da Skylane reforça as habilidades do grupo e evidencia ainda mais o valor da plataforma como veículo de crescimento global."

Sobre a Halo Technology Group

A Halo Group é uma multinacional com sede em Irvine, Califórnia. É a maior fornecedora independente de optoeletrônica do mundo. Por meio de suas subsidiárias integrais, a empresa está em operação desde 1999. Ela desenvolve e comercializa soluções de rede óptica críticas, incluindo transceptores ópticos, multiplexadores, ROADMs, EDFAs, cabos ópticos de alta velocidade, além de outros produtos de conectividade óptica de suporte. Com centros de fabricação e distribuição nos Estados Unidos, Reino Unido e Índia, a Halo atende às necessidades de rede de um amplo espectro de clientes empresariais, prestadores de serviços e de telecomunicações em todo o mundo.

Sobre a Skylane Optics

A Skylane Optics é líder no fornecimento de transceptores para comunicações ópticas. A Skylane oferece uma ampla gama de soluções ópticas, incluindo transceptores ópticos e de cobre, DACs, AOCs, multiplexadores e caixas de codificação (TCS) para diversas aplicações. A empresa atende clientes na Europa, América do Sul e América do Norte.

Contato de mídia

Claire Lin

[email protected]

FONTE Halo Technology Group

Related Links

https://www.halotechnology.com



SOURCE Halo Technology Group