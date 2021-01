Halo Technology Group neemt Skylane Optics over

Met de overname vergroot Halo de wereldwijde aanwezigheid en verstevigt hij zijn toonaangevende positie op het gebied van compatibele optica.

IRVINE, Californië, 28 januari 2021 /PRNewswire/ -- Halo Technology Group ("Halo" of "Halo Group"), 's werelds grootste fabrikant van compatibele glasvezel-transceivers en snelle bekabeling, heeft vandaag de overname van Skylane Optics ("Skylanë") bekendgemaakt. Met kantoren in Europa, Brazilië en de Verenigde Staten maken de optische netwerkproducten van Skylane cruciale spraak-, video- en datanetwerken mogelijk voor ondernemingen, serviceproviders, datacentra en telecommunicatieproviders wereldwijd.

"We zijn ongelooflijk enthousiast over het toevoegen van Skylane's baanbrekende productaanbod en hun zeer getalenteerde team aan onze groep", aldus Matt McCormick, Chief Executive Officer van Halo. "Halo zet zich in om de de activiteiten van Skylane te laten groeien en om te blijven voldoen aan de eisen van zijn geavanceerde en veelzijdige klantenbestand. Met de extra kracht en mogelijkheden die van ons platform zijn afgeleid, verwachten we dat Skylane zal groeien als onderdeel van de Halo Group."

Met de overname verbetert Halo zijn technische bereik en zijn operationele kracht. Nieuwe producttoevoegingen, zoals het coherente CFP-DCO-productaanbod van Skylane, zullen het vermogen van Halo verbeteren om te voldoen aan de groeiende behoeften van zijn klanten op het gebied van netwerkflexibiliteit en glasvezelmaximalisatie. Operationeel zal er een voordeel zijn van verbeterde productiecapaciteit, automatisering en productie-efficiëntie met Skylane's gepatenteerde Anaconda™-productiesysteem. Dit is de derde succesvolle overname door Halo sinds 2017 na de oprichting ervan door het in Londen gevestigde Inflexion Private Equity Partners om een wereldwijd opto-elektronica platform te creëren.

"Halo is de wereldwijde marktleider geworden in compatibele optica met de expertise om te voldoen aan de behoeften van vrijwel alle netwerkarchitectuurvereisten, of het nu gaat om ondernemingen, hyperscale datacenters of multinationale telecombedrijven", aldus Al Aguirre, voorzitter van de Raad van Bestuur van Halo Technology. "De Skylane-transactie vergroot de capaciteiten van de groep en bewijst verder de waarde van het platform als een wereldwijd groei-instrument."

Over Halo Technology Group

Halo Group is een multinational met het hoofdkantoor in Irvine, Californië. Het is 's werelds grootste onafhankelijke leverancier van opto-elektronica. Via zijn volledige dochterondernemingen is het bedrijf sinds 1999 actief. Het ontwikkelt en verkoopt missiekritische optische netwerkoplossingen, waaronder optische transceivers, multiplexers, ROADM's, EDFA's, snelle optische bekabeling, naast andere ondersteunende optische connectiviteitsproducten. Met productie- en distributiecentra in de VS, het VK en India voorziet Halo in de netwerkbehoeften van een breed spectrum van bedrijven, serviceproviders en telecommunicatieklanten wereldwijd.

Over Skylane Optics

Skylane Optics is een toonaangevende leverancier van transceivers voor optische communicatie. Skylane biedt een uitgebreid assortiment optische oplossingen, waaronder optische en koperen transceivers, DAC's, AOC's, multiplexers en codeerboxen (TCS) voor een breed scala aan toepassingen. Het bedient een breed scala aan klanten in Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika.

Perswoordvoerder:

Claire Lin

[email protected]

