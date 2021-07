Halo Technology Group kondigt 2 strategische overnames aan: ARIA Technologies en Solid Optics

IRVINE, Californië, 12 juli 2021 /PRNewswire/ -- Halo Technology Group ("Halo" of "Halo Group"), 's werelds grootste onafhankelijke fabrikant van glasvezel-transceivers en snelle bekabeling, heeft vandaag aangekondigd dat zij twee overnames heeft voltooid om haar productaanbod uit te breiden en haar wereldwijde aanwezigheid te versterken. Halo verwierf ARIA Technologies ("ARIA"), een toonaangevende ontwerper, fabrikant en leverancier van optische glasvezelconnectiviteit met hoofdkantoor in de streek rond San Francisco. Halo verwierf ook Solid Optics, een wereldwijde leverancier van glasvezel-transceivers, snelle bekabeling en passieve en actieve netwerktechnologie met hoofdkantoor in Almere, Nederland.

"We zijn verheugd om de ongelooflijk getalenteerde teams van ARIA Technologies en Solid Optics toe te voegen aan de Halo Group", zei Matt McCormick, Chief Executive Officer van Halo. "Onze missie is sinds het begin duidelijk geweest: de wereldwijde leider zijn in optische oplossingen en uitzonderlijke waarde bieden aan onze klanten. Met de toevoeging van ARIA en Solid Optics verbeteren we onze wereldwijde aanwezigheid, vooral in belangrijke markten zoals Duitsland en Frankrijk en versterken we verder ons productaanbod, alsook onze technische en commerciële capaciteiten".

De toewijding ARIA tot innovatie en productprestatie is transformerend geweest in de datacenter- en de telecommunicatiesector. Solid Optics is sterk vertegenwoordigd in Europa met een divers, langdurig klantenbestand en diepgaande expertise over een volledige waaier van optische oplossingen. Deze overnames, samen met de overname van Skylane Optics die eerder dit jaar werd aangekondigd, versterken het vermogen van Halo om te voldoen aan de behoeften inzake optische oplossingen van elke klant over de hele wereld.

"In combinatie met de sterke organische groei van Halo, tonen deze overnames aan dat Halo het groeiplatform van keuze is in de externe sector opto-elektronica", zei Al Aguirre, Voorzitter van de raad van bestuur van Halo Group.

Over Halo Technology Group

Halo Technology werd opgericht door het in Londen gevestigde Inflexion Private Equity Partners en is een multinationale onderneming met hoofdkantoor in Irvine, Californië. Als 's werelds grootste onafhankelijke leverancier van optop-elektronica ontwikkelt en verkoopt zij missiekritieke optische netwerkoplossingen met inbegrip van transceivers, multiplexers, ROADM's, EDFA's en snelle bekabeling. Sinds 1999 bedient Halo, via haar 100% dochterondernemingen, meer dan 40.000 klanten over de hele wereld. Met vestigingen in de VS, VK, continentaal Europa, China, India en Brazilië beantwoordt Halo aan de netwerkbehoeften van een breed spectrum van ondernemingen, dienstverleners en telecommunicatieklanten in meer dan 60 landen.

Over ARIA Technologies

ARIA is een toonaangevende ontwerper, fabrikant en leverancier van optische glasvezelconnectiviteitsproducten in de streek rond San Francisco. Het ARIA productaanbod omvat glasvezelkabels, rackmount kasten, wandmontagekasten en vezeloptische en kopergebaseerde netwerkcomponenten.

Over Solid Optics

Solid Optics werd opgericht in 2006 en is een wereldwijde leverancier van compatibele transceivers, snelle bekabeling, multiplexers en OADM's, en bedient datacenters, dienstverleners, telecommunicatieproviders en commerciële organisaties in het VK, Europa en de VS. Met meer dan 1.600 klanten over heel Europa en de VS heeft Solid Optics een stellaire reputatie opgebouwd voor innovatieve producten en uitgebreide engineeringsdiensten.

Perswoordvoerder:

Claire Lin

[email protected]

