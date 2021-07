Le groupe Halo Technology annonce deux acquisitions stratégiques : ARIA Technologies et Solid Optics

IRVINE, Californie, 12 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Halo Technology Group (« Halo » ou « Halo Group »), le plus grand fabricant indépendant d'émetteurs-récepteurs à fibre optique et de câbles à haut débit au monde, a annoncé aujourd'hui qu'il avait réalisé deux acquisitions pour élargir son portefeuille de produits et renforcer sa présence mondiale. Halo a fait l'acquisition d'ARIA Technologies (« ARIA »), un concepteur, fabricant et fournisseur de solutions de connectivité par fibre optique, dont le siège est situé dans la baie de San Francisco. Halo a également acquis Solid Optics, un fournisseur mondial d'émetteurs-récepteurs à fibre optique, de câbles à haut débit et de technologie de réseau passive et active, dont le siège se trouve à Almere, aux Pays-Bas.

« Nous sommes ravis d'ajouter les équipes incroyablement talentueuses d'ARIA Technologies et de Solid Optics au groupe Halo », a déclaré Matt McCormick, directeur général de Halo. « Notre mission est claire depuis le début : être le leader mondial des solutions optiques et offrir une valeur exceptionnelle à nos clients. Avec l'ajout d'ARIA et de Solid Optics, nous améliorons notre empreinte mondiale, notamment sur des marchés clés comme l'Allemagne et la France, et nous renforçons encore notre offre de produits, ainsi que nos capacités techniques et commerciales. »

L'engagement d'ARIA en matière d'innovation et de performance des produits a permis de transformer les centres de données et l'industrie des télécommunications. Solid Optics a une forte présence en Europe avec une base de clients diversifiée et de longue date et une expertise approfondie dans une gamme complète de solutions optiques. Ces acquisitions, ainsi que celle de Skylane Optics annoncée plus tôt cette année, renforcent la capacité de Halo à répondre aux besoins en solutions optiques de n'importe quel client dans le monde.

« Couplées à la forte croissance organique de Halo, ces acquisitions démontrent que Halo est la plate-forme de croissance de choix dans le secteur de l'optoélectronique de tiers », a déclaré Al Aguirre, président du conseil d'administration du groupe Halo.

À propos de Halo Technology Group

Créée par Inflexion Private Equity Partners, basé à Londres, Halo Technology est une société multinationale dont le siège social se trouve à Irvine, en Californie. En tant que plus grand fournisseur indépendant d'optoélectronique au monde, elle développe et commercialise des solutions de réseaux optiques critiques, notamment des émetteurs-récepteurs, des multiplexeurs, des ROADM, des EDFA et des câbles à haut débit. Depuis 1999, par le biais de ses filiales à part entière, Halo a servi plus de 40 000 clients dans le monde. Avec des opérations aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe continentale, en Chine, en Inde et au Brésil, Halo répond aux besoins en réseau d'un large éventail d'entreprises, de fournisseurs de services et de clients en télécommunications dans plus de 60 pays.

À propos d'ARIA Technologies

ARIA est un concepteur, fabricant et fournisseur de produits de connectivité en fibre optique situé dans la baie de San Francisco. L'offre de produits ARIA comprend des assemblages de câbles en fibre, des boîtiers de montage en rack, des boîtiers de montage mural et des composants de réseau en fibre optique et en cuivre.

À propos de Solid Optics

Fondée en 2006, Solid Optics est un fournisseur mondial d'émetteurs-récepteurs compatibles, de câblage haut débit, de multiplexeurs et d'OADM, au service des centres de données, des fournisseurs de services, des fournisseurs de télécommunications et des organisations commerciales au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis. Fournissant plus de 1 600 clients en Europe et aux États-Unis, Solid Optics s'est forgé une excellente réputation pour ses produits innovants et ses services d'ingénierie complets.

