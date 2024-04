Hamad International Airport stellt im 1. Quartal 2024 einen neuen Rekord auf und übertrifft die bisherigen Q1-Zahlen

Der Flughafen von Doha wurde soeben bei den prestigeträchtigen Skytrax World Airport Awards zum besten Flughafen der Welt 2024 gekürt

DOHA, Katar, 30. April 2024 /PRNewswire/ -- Der Hamad International Airport (DOH) baut seine Position als globales Luftfahrtdrehkreuz weiter aus, wobei das erste Quartal 2024 das bisher verkehrsreichste Quartal war und alle bisherigen Rekorde aus dem Jahr 2023 übertraf. In diesem Quartal wurde ein bemerkenswerter Anstieg des Passagieraufkommens um 27,6 % sowie ein deutliches Wachstum der Flugbewegungen um 23,9 % und des Frachtaufkommens um 15,4 % verzeichnet.

View of Hamad International Airport

Der Hamad International Airport zählte im ersten Quartal 2024 insgesamt 13.171.540 Passagiere: 4.533.212 im Januar, 4.368.710 im Februar und 4.269.618 im März. Auch die Flugbewegungen haben im Vergleich zum Vorjahr zugenommen – insgesamt fanden 69.959 Starts und Landungen statt: 23.996 im Januar, 22.736 im Februar und 23.227 im März.

Im ersten Quartal 2024 wurden am Hamad International Airport 626.338 Tonnen Fracht umgeschlagen und 10.457.444 Gepäckstücke befördert, darunter 7.210.079 Transfergepäckstücke, was zeigt, dass der Flughafen als bevorzugter Umsteigeknotenpunkt für Passagiere aus aller Welt gilt.

Der Flughafen hat seine globale Konnektivität weiter verbessert und seinen Status als bevorzugtes Ziel für anspruchsvolle Reisende weltweit gefestigt. Er hat 188 Fracht- und Passagierziele bedient und verbindet nun ein Netzwerk von 48 Fluggesellschaften, von denen 44 im ersten Quartal tätig waren und weitere vier Fluggesellschaften, die seither zu seinem Netzwerk hinzugekommen sind.

Im Rahmen seines fortlaufenden Engagements zur Verbesserung des Fluggastkomforts und der operativen Exzellenz führte der Flughafen im ersten Quartal spezielle Sicherheitskontrollspuren für Familien mit Kindern ein, um die Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen zu verkürzen und den Familien bei der Mitnahme ihrer persönlichen Gegenstände zu helfen. Außerdem erhielt das Unternehmen von der British Standards Institution (BSI) die Zertifizierung des Managementsystems für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz nach ISO 45001:2018. MATAR, die Qatar Company for Airports Operation and Management, wurde bei den Qatar Digital Business Awards 2023 mit dem „Best Innovative Use Of Big Data And Analytics Award" ausgezeichnet, der das Engagement des Flughafens für datengesteuerte Betriebsverbesserungen widerspiegelt. Das innovative ORCHARD-Projekt des Flughafens erhielt ebenfalls Anerkennung und wurde in Barcelona für seine 1,2 Kilometer langen digitalen Leinwände mit dem Preis „Large-Format Digital Canvases" ausgezeichnet.

Der Hamad International Airport wurde kürzlich im Rahmen der Skytrax World Airport Awards zum besten Flughafen der Welt 2024 gewählt. Die Anlage in Doha wurde außerdem zum zweiten Mal in Folge zum besten Einkaufsflughafen und zum zehnten Mal in Folge zum besten Flughafen im Nahen Osten gewählt.

Der 2014 eingeweihte Hamad International Airport ist als vielseitiges Luftfahrt-Drehkreuz bekannt, das ein vielfältiges Passagierprofil bedient. Der Flughafen zählt zu den besten Flughäfen der Welt, wenn es um operative Exzellenz, Kunden- und Digitalisierungsdienste geht, und setzt sich weiterhin für die Einführung innovativer Lösungen und fortschrittlicher Technologien ein, was seine Position als Branchenführer weiter festigt.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2400431/Hamad_International_Airport.jpg