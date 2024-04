L'aéroport international Hamad établit un nouveau record au premier trimestre 2024, dépassant les chiffres du premier trimestre précédent

L'aéroport de Doha vient d'être nommé « meilleur aéroport au monde 2024 » aux prestigieux Prix des meilleurs aéroports au monde de Skytrax

DOHA, Qatar, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- L'aéroport international Hamad (DOH) continue de renforcer sa position de plaque tournante de l'aviation mondiale, le premier trimestre 2024 ayant été son trimestre le plus chargé à ce jour, dépassant tous les records établis en 2023. Ce trimestre a connu une augmentation remarquable du flux de passagers, enregistrant une augmentation de 27,6 %, ainsi qu'une croissance significative des mouvements d'avions de 23,9 % et des opérations de fret de 15,4 %.

L'aéroport international Hamad a enregistré un total de 13 171 540 passagers au cours du premier trimestre 2024 — à savoir 4 533 212 passagers en janvier, 4 368 710 passagers en février et 4 269 618 passagers en mars. Les mouvements d'avions ont également augmenté par rapport à l'année précédente, avec un total de 69 959 arrivées et départs de l'aéroport — à savoir 23 996 en janvier, 22 736 en février et 23 227 en mars.

Au cours du premier trimestre 2024, l'aéroport international Hamad a traité 626 338 tonnes de fret et transporté 10 457 444 bagages dans ses installations, dont 7 210 079 bagages de transfert, ce qui indique que l'aéroport est considéré comme une plateforme de transfert privilégiée pour les passagers du monde entier.

Renforçant davantage sa connectivité mondiale et consolidant son statut de destination privilégiée pour les voyageurs exigeants du monde entier, l'aéroport a desservi 188 destinations de fret et de passagers et relie désormais un réseau de 48 compagnies aériennes, dont 44 ont opéré au premier trimestre et 4 partenaires aériens supplémentaires qui ont rejoint son réseau depuis lors.

Dans le cadre de son engagement continu à améliorer l'expérience des passagers et l'excellence opérationnelle au premier trimestre, l'aéroport a mis en place des voies de sécurité réservées aux transferts pour les familles avec enfants afin de réduire les temps d'attente aux points de contrôle de sécurité et d'offrir l'assistance du personnel pour aider les familles avec leurs effets personnels. Il a également reçu la certification ISO 45001:2018 Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail de la British Standards Institution (BSI). MATAR, la société qatarie d'exploitation et de gestion des aéroports, a été récompensée par le prix de la « Meilleure utilisation innovante du big data et de l'analyse » aux Qatar Digital Business Awards 2023, ce qui témoigne de l'engagement de l'aéroport en faveur d'améliorations opérationnelles axées sur les données. Le projet innovant ORCHARD de l'aéroport a également été salué, remportant le prix de la « Toile numérique grand format » pour son ruban numérique de 1,2 kilomètre à Barcelone.

L'aéroport international Hamad a récemment été nommé et élu « Meilleur aéroport au monde 2024 » aux Prix des meilleurs aéroports au monde de Skytrax. L'installation de Doha a également été nommée et a reçu le prix du « Meilleur shopping d'aéroport » pour la deuxième fois consécutive et « Meilleur aéroport du Moyen-Orient » pour la dixième fois consécutive.

Inauguré en 2014, l'aéroport international Hamad est reconnu comme une plaque tournante polyvalente de l'aviation qui accueille des passagers aux profils variés. L'aéroport se classe régulièrement parmi les meilleurs aéroports au monde pour son excellence opérationnelle, ses services clients et ses services numérisés, et reste déterminé à introduire des solutions innovantes et des technologies de pointe, renforçant ainsi sa position de leader de l'industrie.