HanAll Biopharma annonce les résultats du premier trimestre 2021

Des ventes de 27,8 milliards KRW au premier trimestre 2021, soit une augmentation de 26 % par rapport au premier trimestre 2020

Un bénéfice d'exploitation de 5,4 milliards KRW au premier trimestre 2021, soit une augmentation de 80 % par rapport au premier trimestre 2020

Une marge d'exploitation de 19 % au premier trimestre de 2021, contre 14 % au premier trimestre de 2020

Les ventes et le bénéfice d'exploitation supérieurs aux prévisions sont en grande partie dus à une augmentation des revenus de R&D, y compris les paiements échelonnés

SEOUL, Corée du Sud, 7 mai 2021 /PRNewswire/ -- HanAll Biopharma (KRX : 009420) (HanAll) a annoncé le 29 avril avoir réalisé un chiffre d'affaires de 27,8 milliards de wons, un bénéfice d'exploitation de 5,4 milliards de wons et un bénéfice net de 4,5 milliards de wons au premier trimestre de cette année.

Le chiffre d'affaires et le bénéfice d'exploitation ont augmenté respectivement de 26 % et de 80 % par rapport à la même période l'année dernière, grâce à l'augmentation des revenus de R&D et des revenus des produits. La marge d'exploitation est passée de 14 % à 19 %, et le bénéfice net pour la période est estimé à 4,5 milliards de wons, soit une hausse de 13 % en glissement annuel.

La croissance des revenus de R&D, y compris les paiements échelonnés au titre des médicaments HL161 et HL036 accordés sous licence à Immunovant et Harbour BioMed, a été le principal moteur de la performance, tandis que les ventes de médicaments nationaux ont légèrement augmenté en glissement annuel. HanAll reste déterminé à fournir des médicaments innovants aux patients grâce à l'amélioration de ses performances financières.

La société prévoit de lancer le deuxième essai clinique de phase 3 pour le traitement de la sécheresse oculaire au deuxième semestre 2021, essai qui est développé en collaboration avec Daewoong Pharmaceutical.

Parallèlement, HanAll a récemment nommé David Hernandez, ancien responsable des opérations cliniques au Japon chez Merck Biopharma, au poste de vice-président des opérations cliniques chez HPI, une filiale américaine de HanAll, afin d'accélérer les essais cliniques de ses composés actuels et futurs.

Faits saillants financiers du premier trimestre 2021 (autonome)

(milliards KRW)

T1 2020 T1 2021 Variation en % en

glissement annuel Ventes 22,1 27,8 25,8 % Bénéfice d'exploitation 3,0 5,4 80,4 % Marge d'exploitation 13,5 % 19,4 %

Revenu net 4,0 4,5 12,5 % Marge nette 18,2 % 16,3 %



À propos de HanAll Biopharma Co., Ltd.

HanAll Biopharma est une société biopharmaceutique mondiale fondée en 1973 avec pour mission de promouvoir la santé humaine. Depuis plus de 47 ans, HanAll propose un portefeuille de produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies endocriniennes, circulatoires et urologiques. HanAll se concentre sur la découverte et le développement de médicaments innovants pour les personnes souffrant de maladies pour lesquelles il n'existe aucun traitement efficace. Le principal actif de son pipeline, le HL161 (INN : batoclimab), un anticorps anti-FcRn, fait l'objet d'essais de phase 2 pour le traitement de 5 maladies auto-immunes rares dans le monde. Un autre candidat majeur, le HL036 (INN : tanfanercept), un médicament anti-protéine TNF pour le traitement de la sécheresse oculaire, fait l'objet d'essais cliniques de phase 3 aux États-Unis et en Chine.

Énoncés prospectifs

Le contenu de cette annonce peut inclure des déclarations qui sont, ou peuvent être considérées comme étant, des « déclarations prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective, y compris les termes « croit », « estime », « anticipe », « s'attend », « a l'intention », « peut », « va » ou « devrait » et comprennent les déclarations de HANALL (la société, nous) concernant ses perspectives commerciales et financières pour 2020

et les plans y afférents ; le potentiel thérapeutique de ses produits candidats ; les résultats escomptés de sa stratégie et l'avancement de la société et de ses partenaires de collaboration, ainsi que le développement clinique anticipé, les lectures de données et les étapes et plans réglementaires, y compris le calendrier des essais cliniques prévus et les lectures de données attendues ; la conception des essais cliniques futurs et le calendrier et le résultat des dépôts réglementaires et des approbations réglementaires. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs sont avertis que ces déclarations prospectives ne garantissent pas le rendement futur. Les résultats réels de la société peuvent différer sensiblement de ceux prévus par les déclarations prospectives en raison de divers facteurs importants, notamment les effets de la pandémie de COVID-19, nos attentes concernant ses incertitudes inhérentes associées aux évolutions de la concurrence, les activités d'essais précliniques et cliniques et de développement de produits et les exigences d'approbation réglementaire ; notre dépendance à l'égard des collaborations avec des tiers ; l'estimation du potentiel commercial de nos produits candidats ; notre capacité à obtenir et à assurer la protection de la propriété intellectuelle pour ses technologies et ses médicaments ; notre historique d'exploitation limité ; et notre capacité à obtenir des fonds supplémentaires pour les opérations et à achever le développement et la commercialisation de ses produits candidats. Vous trouverez une liste et une description plus détaillées de ces risques, incertitudes et autres risques dans les dépôts et rapports de la Bourse de Corée (KRX), y compris dans notre tout dernier rapport annuel ainsi que dans les dépôts et rapports ultérieurs déposés par la société auprès de la KRX. Compte tenu de ces incertitudes, le lecteur est invité à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de publication du présent document. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à corriger publiquement les informations contenues dans ce communiqué de presse, y compris les déclarations prospectives, sauf si les lois et les règlements coréens l'exigent.

