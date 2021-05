HanAll Biopharma anuncia sus resultados del primer trimestre de 2021

Las ventas en el primer trimestre de 2021 llegaron a los 27.800 millones de KRW, un aumento de un 26% frente al primer trimestre de 2020

Las ganancias operativas en el primer trimestre de 2021 fueron de 5.400 millones de KRW, lo que supone un aumento de un 80% en comparación con el primer trimestre de 2020

El margen operativo en el primer trimestre de 2021 fue de un 19%, una subida de un 14% en comparación con el primer trimestre de 2020

Las ventas, mejor de lo esperado, y los beneficios operativos, se deben principalmente al aumento de los ingresos en I+D, incluyendo el pago de los logros conseguidos

SEÚL, Corea del Sur, 6 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- HanAll Biopharma (KRX: 009420) (HanAll) anunció el 29 de abril que había conseguido 27.800 millones de wones en ventas, 5.400 millones de wones en ganancias operativas y 4.500 millones de wones en ganancias netas en durante el primer trimestre de este año.

Las ventas y el beneficio operativo crecieron un 26% y un 80%, respectivamente, en comparación con el mismo período del año pasado gracias al aumento de los ingresos por I+D y al aumento de los ingresos por productos. El margen operativo creció, pasando del 14% al 19% y los ingresos netos para el período se estimaron en 4.500 millones de wones, lo que equivale a un aumento del 13% en la cifra de año en año.

El crecimiento de los ingresos de I+D, entre los que están los pagos por hitos de HL161 y HL036 con licencia para Immunovant y Harbour BioMed, fue un impulsor principal del rendimiento, al tiempo que las ventas nacionales de medicamentos aumentaron ligeramente año tras año. HanAll sigue comprometido con la entrega de medicamentos innovadores para los pacientes con su mejor rendimiento financiero.

La compañía ha previsto empezar el segundo ensayo clínico de fase 3 en la enfermedad del ojo seco (EOS) durante el segundo semestre de 2021, que se está desarrollando conjuntamente con Daewoong Pharmaceutical.

Mientras, HanAll ha elegido recientemente a David Hernández, antiguo responsable de Operaciones Clínicas de Japón para Merck Biopharma, como vicepresidente de operaciones clínicas para HPI, filial estadounidense de HanAll, para acelerar los ensayos clínicos de sus compuestos actuales y futuros.

Lo más destacado a nivel financiero del primer trimestre de 2021 (puesto único)

(KRW en miles de millones)

Primer trimestre 2020 Primer trimestre 2021 Cambio año en año % Ventas 22,1 27,8 25,8% Beneficios operativos 3,0 5,4 80,4% Margen OP 13,5% 19,4%

Ingresos netos 4,0 4,5 12,5% Margen neto 18,2% 16,3%



Acerca de HanAll Biopharma Co., Ltd.

HanAll Biopharma es una compañía biofarmacéutica global fundada en el año 1973 y que cuenta con la misión de promover la salud humana. HanAll ha entregado una cartera de productos farmacéuticos en áreas dedicadas a las enfermedades endocrinas, circulatorias y urológicas durante más de 47 años. HanAll se centra en descubrir y desarrollar medicamentos innovadores para personas que padecen enfermedades en las que no existen tratamientos efectivos. Es un activo líder en cartera, HL161 (INN: batoclimab), un fármaco de anticuerpos anti-FcRn, se encuentra en ensayos de fase 2 en 5 trastornos autoinmunes raros en todo el mundo. Otro candidato principal, HL036 (INN: tanfanercept), un fármaco proteico anti-TNF, que sirve para el tratamiento de la enfermedad del ojo seco, se encuentra en ensayos clínicos de fase 3 en Estados Unidos y China.

Declaraciones de futuro

El contenido de esta publicación incluye declaraciones que son, o pueden considerarse, "declaraciones de futuro". Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse a través del uso de terminología prospectiva, incluidos los términos "cree", "estima", "anticipa", "espera", "pretende", "puede", "hará" o " debería" e incluir declaraciones que HANALL (la empresa, nosotros) realice con relación a sus perspectivas comerciales y financieras para 2020 y planes relacionados; el potencial terapéutico de sus productos candidatos; los resultados previstos de su estrategia y de la empresa y sus socios de colaboración, el avance y el desarrollo clínico anticipado, las lecturas de datos y los hitos y planes normativos, incluyendo el momento de los ensayos clínicos planificados y las lecturas de datos esperadas; el diseño de ensayos clínicos futuros y el momento y resultado de las presentaciones y aprobaciones normativas. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres y se advierte a los lectores que dichas declaraciones prospectivas no son garantía de rendimiento futuro. Los resultados reales de la compañía pueden diferir materialmente de los previstos por las declaraciones prospectivas como resultado de varios factores importantes, incluidos los efectos de la pandemia de la COVID-19, nuestras expectativas con respecto a las incertidumbres inherentes asociadas con desarrollos competitivos, ensayos preclínicos y clínicos. y actividades de desarrollo de productos y requisitos de aprobación normativa; nuestra dependencia de colaboraciones con terceros; estimar el potencial comercial de nuestros productos candidatos; nuestra capacidad para obtener y mantener la protección de la propiedad intelectual de sus tecnologías y medicamentos; nuestro historial operativo limitado; y nuestra capacidad para conseguir financiación adicional para operaciones y para completar el desarrollo y comercialización de sus productos candidatos. Se puede encontrar una lista y descripción adicional de estos riesgos, incertidumbres y otros riesgos en las presentaciones e informes de la Bolsa de Valores de Corea (KRX), incluido nuestro informe anual más reciente, además de las presentaciones e informes posteriores presentados por la empresa ante la KRX. Teniendo en cuenta estas incertidumbres, se recomienda al lector que no confíe indebidamente en dichas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de publicación de este documento. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente la información contenida en este comunicado de prensa, incluyendo las declaraciones a futuro, excepto según lo requieran las leyes y regulaciones coreanas.

