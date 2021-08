Handheld dévoile le wearable SP500X ScanPrinter pour l'efficacité logistique

Le SP500X ScanPrinter est une solution wearable de lecture code-barres et d'impression unique en son genre qui regroupe la lecture code-barres 2D, l'impression jet d'encre et la communication sans fil dans un même appareil. Il est conçu pour révolutionner les opérations logistiques à grande échelle qui utilisent la numérisation manuelle et l'étiquetage pour trier les colis. Doté du Wi-Fi et du BT, ainsi que d'une imprimante intégrée développée en partenariat avec HP, le SP500X est véritablement mobile. Vous pouvez scanner rapidement et imprimer directement sur les colis n'importe où dans vos locaux, tout en gardant les mains libres.

« C'est utile de le voir en action pour comprendre à quel point le SP500X ScanPrinter est révolutionnaire », explique Jerker Hellström, fondateur et président du conseil d'administration de Handheld. « Il n'existe aucun autre appareil de ce type dans le monde. Vous installez l'appareil, vous prenez un colis et vous le scannez. Le scanner envoie les données à votre système de gestion, qui renvoie les informations pour impression. Et presque immédiatement, vous imprimez une adresse, un code-barres ou d'autres informations directement sur le colis. Vous avez les mains libres. Vous pouvez vous déplacer librement. Vous n'êtes pas lié à une imprimante. »

Un nouveau segment : les appareils wearables durcis Handheld

Avec le SP500X, Handheld ajoute un nouveau segment d'appareils wearables durcis à sa gamme d'ordinateurs portables durcis. D'autres appareils wearables seront d'ailleurs ajoutés prochainement.

Principaux avantages du SP500X ScanPrinter pour les utilisateurs :

Meilleure efficacité lors des phases de manutention des colis

Plus de précision en phase de lecture code-barres et de tri

Flexibilité et agilité : Possibilité pour les collaborateurs d'exécuter des tâches de lecture tout en se déplaçant

Productivité et sécurité : Permet aux collaborateurs d'utiliser leurs deux mains sans interruption

Fiabilité de la technologie brevetée de HP

Polyvalence : impression sur papier simple, papier kraft, ruban d'emballage, étiquettes enrobées, polypropylène, polyester ou polyéthylène.

Pour plus d'informations

Veuillez contacter Handheld pour une démonstration complète des fonctionnalités et des capacités du SP500X ScanPrinter.

Liens utiles

Infos produit SP500X ScanPrinter

Présentation vidéo des appareils wearables et du SP500X

Archive médias SP500X

Gamme de produits Handheld

À propos d'Handheld

Handheld Group est un constructeur et fournisseur international d'ordinateurs portables, de dispositifs portatifs et de tablettes durcis. Dans le monde entier, Handheld et ses partenaires proposent des solutions de mobilité aux entreprises exerçant dans des secteurs tels que la géomatique, la logistique, l'industrie forestière, les transports publics, les services publics, le BTP, la maintenance, l'extraction minière, l'armée et la sécurité. D'origine suédoise, le groupe Handheld est implanté en Finlande, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Australie et aux États-Unis. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.handheldgroup.com/fr

Video: https://www.youtube.com/watch?v=IucyN94JT2Y

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1594231/Handheld_sp500x_scanprinter.jpg

