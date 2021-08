Handheldin tuoteuutuus: ainutlaatuinen logistiikkaa tehostava puettava SP500X ScanPrinter -laite

SP500X ScanPrinter on ainutlaatuinen puettava skannaus- ja tulostusratkaisu. Se tarjoaa yhdessä laitteessa 2D-viivakoodilukijan, mustesuihkutulostuksen ja langattoman tiedonsiirron. Laitteen tarkoituksena on saada aikaan vallankumous suuren mittakaavan logistiikkatoiminnoissa, joissa käytetään manuaalista skannausta ja merkintää pakkausten lajittelussa. Wi-Fi- ja BT-toiminnoilla sekä HP:n kanssa yhteistyössä kehitetyllä sisäisellä tulostimella varustettu SP500X on todellakin täydellisen liikkuva laite. Voit skannata paketit suoraan ja tulostaa niihin nopeasti missä tahansa oletkin pitäen molemmat kätesi vapaina.

"SP500X ScanPrinterin mullistavat ominaisuudet ymmärtää vasta sitten, kun näkee, miten sitä käytännössä käytetään", kertoo Jerker Hellström, Handheldin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. "Toista samankaltaista laitetta ei ole koko maailmassa. Kytket laitteen päälle, tartut pakettiin ja skannaat sen. Skanneri lähettää tiedot yrityksen taustajärjestelmään, joka lähettää tiedot takaisin tulostusta varten. Voit tulostaa suoraan osoitteen, koodin tai muita tietoja pakettiin lähes välittömästi. Kätesi ovat koko ajan vapaina. Voit liikkua kaikkialle työsi tarpeiden mukaan. Et ole riippuvainen toimiston tulostimesta."

Uusi segmentti: Handheldin erittäin kestävät puettavat laitteet

SP500X:n myötä Handheld lisää erittäin kestävien tietokoneidensa tuotevalikoimaan uuden segmentin: erittäin kestävät puettavat laitteet. Lisää puettavia laitteita tulee pian saataville.

SP500X ScanPrinterin keskeiset hyödyt käyttäjille:

Parempi pakettien käsittelyn tehokkuus

Parempi skannauksen ja lajittelun tarkkuus

Joustavuus ja ketteryys: vapauttaa työntekijät tekemään skannaustehtävät suoraan paikan päällä

Tuottavuus ja turvallisuus: antaa työntekijöille vapauden käyttää kumpaakin kättä ilman keskeytyksiä

Luotettava, HP:n patentoima tekniikka

Monipuoliset tulostusmahdollisuudet: voit tulostaa tavalliselle paperille, voimapaperille, pakettiteippiin, pinnoitettuihin tarroihin, polypropeeni-, polyesteri- tai polyeteenimuoviin.

Lisätietoja

Jos olet kiinnostunut laitteesta, Handheld voi järjestää pyynnöstä SP500X ScanPrinterin kattavan esittelyn.

Tietoa Handheldista

Handheld Group on kestävien kannettavien tietokoneiden, kämmenmikrojen ja tablettitietokoneiden valmistaja ja maailmanlaajuinen toimittaja. Handheld ja sen yhteistyökumppanit eri puolilla maailmaa toimittavat täydellisiä mobiiliratkaisuja mm. geomatiikan, logistiikan, metsänhoidon, joukkoliikenteen, kunnallistekniikan, rakennusten, huoltoalan, kaivosteollisuuden, turvallisuus- ja sotilastoiminnan alalla toimiville yrityksille. Ruotsalaisella Handheld Groupilla on tytäryhtiöt Suomessa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Alankomaissa, Italiassa, Saksassa, Sveitsissä, Australiassa ja Yhdysvalloissa. Lue lisää osoitteessa www.handheldgroup.com/fi.

