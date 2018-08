Handheld embauche de nouveaux managers des ventes et du développement de produits pour appuyer la poursuite de sa croissance mondiale

LIDKÖPING, Suède, et CORVALLIS, Oregon, August 30, 2018 /PRNewswire/ --

Handheld Group, un fabricant de premier plan d'ordinateurs portables durcis, a annoncé aujourd'hui la nomination de trois nouveaux managers pour appuyer la poursuite de sa croissance mondiale et renforcer ses équipes de ventes et de développement de produits.

Jeff Rogers est le nouveau directeur rég ional des ventes de Handheld US pour l'Est des États-Unis. Jeff apporte plus de vingt ans d'expérience en leadership de vente et un palmarès impressionnant en ventes stratégiques. Fort de son expérience chez Panasonic Solutions, Data Source Mobility et Getac USA , il possède une compréhension approfondie des besoins des revendeurs et des clients finaux dans le domaine des ordinateurs portables durcis.

John O'Connor est le nouveau responsable des comptes stratégiques pour Handheld US. Il sera responsable de tous les partenariats stratégiques avec les grands comptes. John est un spécialiste des relations client, comptant plus de 20 ans d'expérience de travail avec les clients, afin de développer des solutions créatives et personnalisées, avec des entreprises comme Oki Data et Custom America.

Erik Gradine est le nouveau responsable du programme technique pour Handheld Group. Il travaillera avec notre équipe suédoise et nos sites de fabrication internationaux pour développer les produits Handheld de nouvelle génération. Il apporte une vaste expérience dans le développement de logiciels et de solutions GNSS, grâce à 18 ans chez Trimble comme ingénieur logiciel et responsable de programme.

L'ajout de ces trois managers hautement qualifiés démontre l'engagement de Handheld à appuyer ses clients nouveaux et existants avec des offres de produits de qualité supérieure et un excellent service client. Handheld demeure le leader de l'industrie des appareils informatiques durcis et de l'élaboration de solutions de mobilité innovantes et abordables pour les équipes de terrain dans les environnements les plus difficiles au monde.

« Il s'agit-là de nominations de premier plan au niveau mondial », a déclaré Jerker Hellström, PDG de Handheld Group. « Tandis que Handheld croît à un rythme soutenu, nous continuons à être impressionnés et touchés par la qualité incroyable des candidats que nous rencontrons pour nos nouveaux postes. Nous sommes ravis d'accueillir Jeff, John et Erik chez Handheld, et très fiers que l'équipe que nous avons bâtie ici attire non seulement des compétences très impressionnantes, mais aussi des personnes d'une qualité exceptionnelle. »

À PROPOS DE HANDHELD

Handheld Group est un fabricant d'ordinateurs mobiles, de tablettes et d'ordinateurs de poche durcis. Dans le monde entier, Handheld et ses partenaires proposent des solutions de mobilité complètes aux entreprises œuvrant dans des secteurs tels que la logistique, la géomatique, l'industrie forestière, les transports publics, les services publics, la construction, la maintenance, l'extraction minière, l'armée et la sécurité. Suédois d'origine, Handheld Group possède des filiales en Finlande, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, en Italie, aux Pays-Bas, en Australie et aux États-Unis.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : http://www.handheldgroup.com.

