Hanergy lance une nouvelle génération de packs et sacs à dos à films minces solaires rechargeables

Représentant l'un des fleurons des produits Hanergy, le pack rechargeable à film mince solaire a retenu une attention particulière durant le CES 2018 à Shanghai. Pour ce qui est du concept visuel, le pack rechargeable à film mince solaire de Hanergy apporte une touche de high-tech et il se présente avec des options de couleurs intitulées Gris numérique, Or de joyau et Dame rouge. Le poids léger de ce pack sous une forme facile à plier offre à l'utilisateur des fonctionnalités pratiques comme « la poignée à emporter ».

La technologie de Hanergy, première dans le monde pour le film mince solaire flexible, permet au pack rechargeable à film mince solaire d'adopter une formule en parties scindées lui permettant de fonctionner même à l'ombre dans des environnements de température et de lumière faibles. Bien plus qu'un générateur d'électricité, ce pack rechargeable sert également de réserve d'énergie en temps réel, doté d'une capacité de 5000 mAh, et capable par ailleurs de se connecter sans fil sur de multiples appareils. Il est en outre conçu pour répondre aux exigences en matière de gestion aéronautique, car ce pack est autorisé à bord des vols commerciaux.

La nouvelle ligne de sacs à dos à film mince solaire de Hanergy a été pensée en fonction des besoins d'une génération pleine de jeunesse et branchée. Qu'il s'agisse de voyages à l'étranger, d'excursions dans la nature ou simplement de trajets en ville, le sac à dos à film mince solaire offre à son utilisateur une source constante d'énergie pour des appareils électroniques essentiels comme les téléphones mobiles et les ordinateurs. Il lui suffit de brancher son appareil sur l'un des ports USB situés à l'intérieur du sac ou sur l'une des sangles, au lieu d'avoir à transporter un chargeur mobile et un enchevêtrement de câbles.

Le sac à dos à film mince solaire combine une conception à la mode, adaptée à la jeunesse et une capacité d'économie d'énergie et de recharge encore plus importantes. Le nouveau modèle a une allure élégante et athlétique, et une enveloppe extérieure rigide pour protéger les équipements qu'il contient. Tout en étant extrêmement durable, le nouveau sac à dos à film mince solaire fait également appel à une micropuce Hanergy MiaSole légère et flexible, convertissant et stockant l'énergie solaire à mesure que l'utilisateur se déplace à l'extérieur. Cette réserve d'énergie lui permet de recharger son appareil pendant ses déplacements. Un iPhone par exemple peut être rechargé de 0 à 50 % en à peine 75 minutes.

« C'est avec un grand plaisir que nous mettons en vente notre sac à dos à film mince solaire et nous sommes confiants qu'il sera bien reçu par le grand public en raison de l'intégration ingénieuse de puces écologiques de film mince solaire dans sa conception au goût du jour, » a commenté Zheng Di, président des produits chez Hanergy. « Notre sac à dos à film mince solaire apportera une solution pratique aux jeunes de notre société de plus en plus mobile et connectée, et qui ont besoin d'accéder à leurs appareils à tout moment. »

Zheng a par ailleurs fait observer que les utilisateurs peuvent recharger le sac à dos également lorsqu'ils sont à l'intérieur et sans éclairage solaire, car le sac contient une batterie.

Selon Zheng, les tout derniers produits se trouveront sur le magasin en ligne de Hanergy dans le courant du mois de juillet.

Parallèlement à son sac à dos et son pack rechargeable à film mince solaire, Hanergy continue à proposer une gamme impressionnante de solutions novatrices d'énergie mobile lesquelles ébranlent l'industrie mondiale des énergies propres.

À propos de Hanergy

Hanergy est la plus grande société dans le monde des énergies propres pour lesquelles elle possède des solutions complètes couvrant l'énergie hydraulique, éolienne et solaire. Hanergy se concentre depuis 2009 sur la recherche et développement de films minces pour l'énergie solaire. Dans ce cadre, elle est en train de lancer toute une série de produits comprenant des tuiles solaires, des accumulateurs sous forme de papiers solaires pliables, des sacs à dos solaires, des systèmes photovoltaïques intégrés aux immeubles, des routes solaires et bien d'autres. Avec un effectif qui à l'échelle du globe dépasse 16 000 personnes, Hanergy se consacre à fournir à la planète des solutions d'énergie propre pour une meilleure vie dans un monde durable.

Relations avec les médias

Mark Lu

Email : LUFENG@hanergy.com

Phone : +86 (10) 83914567 poste 5259

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/706052/Hanergy_solar_paper_charger.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/706053/Hanergy_solar_powered_backpack.jpg

SOURCE Hanergy