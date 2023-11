Hanersun lance la toute nouvelle série de modules ABC Hitouch 5A, pionnière en matière d'innovations pour le photovoltaïque sur les toits

NANJING, Chine, 16 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 15 novembre, Hanersun a dévoilé sa nouvelle série de modules Hitouch 5A, un nouveau module PV à haute efficacité basé sur la technologie avancée de cellules de contact tout arrière (ABC). Le nouveau produit a intégré une interconnexion arrière complète avec une découpe non destructive et une encapsulation haute densité, alliant élégamment esthétique et efficacité tout en améliorant la fiabilité et la durabilité.

Esthétique et efficace, ambition des scénarios distribués

Hanersun's new all back contact module series -- HITOUCH 5A.

Dans un marché de plus en plus personnalisé avec des exigences plus différenciées et des normes plus élevées, les applications solaires distribuées nécessitent en particulier des modules esthétiques avec une efficacité supérieure dans des limites d'espace et de toit. La série Hitouch 5A est idéalement positionnée pour répondre à ce besoin.

Le look moderne rafraîchi de la conception sans jeu de barres à l'avant confère un visuel élégant dans tous les scénarios d'application. De plus, les multiples innovations de processus de production améliorent considérablement les performances réelles. Les tests de performance montrent que la puissance de sortie maximale de la série atteint 600 W et l'efficacité de conversion maximale est de 23,2 %, soit un gain de 5-10 W par rapport au même format de modules TOPCon.

Fiable et durable, résistant à l'épreuve des extrêmes

Les plaquettes de silicium de 182 mm de cette série offrent une large compatibilité du système avec diverses structures de montage et onduleurs. La conception d'interconnexion arrière complète améliore la résistance aux microfissures et réduit le risque de point chaud pour une performance plus sûre et plus fiable. La série Hitouch 5A fait également preuve d'une excellente résistance environnementale, résistant au brouillard salin, à l'ammoniac et à la poussière de sable tout en résistant aux fortes chaleurs et à l'humidité.

Hanersun offre une garantie de puissance linéaire maximale de 25 ans pour la série Hitouch 5A afin de maximiser les rendements du projet tout au long de la durée de vie du produit, offrant un retour sur investissement substantiel aux investisseurs. Parallèlement, la société fera la promotion stratégique de la série à l'échelle mondiale, offrant des solutions sur mesure pour les clients répartis dans le monde entier.

Avec la transition des marchés photovoltaïques vers un développement de meilleure qualité, la nouvelle série Hitouch 5A de Hanersun représente une solution idéale pour la tendance actuelle à la personnalisation et à la différenciation des produits. À l'avenir, Hanersun continuera à investir en R&D pour améliorer encore l'efficacité de ses produits sur la voie de l'énergie durable.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2277580/Hanersun_s_contact_module_series____HITOUCH_5A.jpg