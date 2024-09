Hanneke Faber décrit la vision mondiale de Logitech

SHANGHAI, 16 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Logitech International SA, la multinationale suisse fabricante de périphériques informatiques, va affecter plus de capital et de ressources humaines afin de conquérir une plus grande part du marché chinois en pleine croissance.

Forbes China s'est récemment entretenu avec Hanneke Faber, PDG de Logitech, à l'occasion d'une interview exclusive.

Forbes China Exclusive Interview with Logitech Global CEO Video

« Notre mission est d'accroître le potentiel humain dans le travail et le jeu et nous voulons aider les individus à mieux apprécier ces jeux, à être plus performants et à remporter une partie. L'innovation est donc notre activité de base et, par conséquent, l'IA joue un rôle central. Nous sommes comme un pont ou une interface vers de grands modèles de language. J'aime donc lorsque ces éléments sont associés. Meilleure performance, meilleur coût et meilleure durabilité », a déclaré Hanneke Faber.

« La vaste clientèle chinoise est une source d'inspiration majeure pour Logitech et influence les stratégies commerciales de l'entreprise dans d'autres parties du monde », a-t-elle ajouté.

Désireuse de renforcer ses revenus, Logitech intensifiera sa coopération avec les géants chinois de la technologie et du commerce électronique, tels que Baidu Inc, Tencent Holdings Ltd et JD Group, afin de créer une entreprise numérique plus connectée et plus productive en Chine.

« Logitech est tout à fait consciente des progrès rapides de l'intelligence artificielle (IA) en Chine et de son rôle considérable dans le paysage technologique mondial », a-t-elle déclaré. « Le développement de l'IA en Chine bénéficie d'un soutien politique efficace, d'un vaste réservoir de talents et d'un solide écosystème industriel et d'innovation, ce qui constitue un environnement idéal pour la croissance de l'IA. »

Alors que la Chine entre dans une nouvelle ère de croissance verte et axée sur l'innovation, Mme Faber a déclaré qu'il est assez impressionnant de constater le nombre de véhicules électriques en circulation dans de nombreuses villes chinoises. L'entreprise réduira ses émissions de carbone de 50 % d'ici à 2030.

« Nous réduisons les déchets en utilisant du plastique recyclé au lieu de nouveaux matériaux et en adoptant des emballages en papier pour nos boîtes d'expédition », a-t-elle déclaré, ajoutant que l'entreprise met également en œuvre diverses autres solutions innovantes pour atteindre ses objectifs en matière de croissance durable.

Avec plus de 2 400 travailleurs dans son usine de Su'zhou, dans la province de Jiangsu (Chine orientale) et 300 ingénieurs et vendeurs dans tout le pays, Logitech expédie également des produits fabriqués en Chine vers d'autres régions du monde.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la vidéo de l'entretien.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2505914/Forbes_China_Interview_with_Logitech_Global_CEO.mp4