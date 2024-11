Hans Niemann contre vous : l'équipe mondiale s'unit à l'IA pour défier le grand maître au Web Summit 2024

Un défi historique où les participants du monde entier pourront se mesurer en ligne à l'étoile montante des échecs, Hans Niemann, sur chess.it.com le 13 novembre 2024.

LISBONNE, Portugal, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le monde des échecs s'apprête à assister à un événement inédit, « Hans Niemann contre vous », au cours duquel des participants du monde entier uniront leurs forces à un système d'agents IA pour affronter le grand maître Hans Niemann. Ce défi extraordinaire, un projet de it.com Domains en partenariat avec World Chess et Web Summit, se déroulera le 13 novembre 2024, à 12h15 GMT/13h15 CET au Web Summit 2024 à Lisbonne. Ouvert à tous en ligne - aucune inscription ou expérience des échecs n'est requise - le match fait revivre l'excitation de l'affrontement classique entre l'intellect et la stratégie.

S'inspirant des matchs historiques de Garry Kasparov contre le monde en 1999, où plus de 50 000 participants se sont engagés dans une partie sur la MSN Gaming Zone, et de sa légendaire défaite contre Deep Blue d'IBM en 1997 - la première fois qu'un ordinateur a battu un champion du monde en titre - cet événement met en lumière le potentiel de la stratégie collaborative et les capacités évolutives de l'intelligence artificielle dans le domaine des échecs. Le record actuel du plus grand nombre de participants à une partie d'échecs est détenu par Viswanathan Anand qui a vaincu plus de 60 000 adversaires.

Comme l'explique Andrey Insarov, CEO de it.com Domains : « Nous sommes ici pour faire bouger les choses - que ce soit dans le monde des domaines ou sur l'échiquier. Le partenariat avec Hans Niemann nous a semblé tout à fait naturel pour proposer quelque chose de stimulant et d'inattendu aux amateurs de technologie et d'échecs. En outre, nous voulions donner aux gens la possibilité de participer à quelque chose de monumental et de défier personnellement un grand maître avec l'aide de la technologie ».

Toute personne désireuse de participer à cet événement historique peut rejoindre l'équipe mondiale pour faire une partie en ligne en temps réel. Le système de conseils IA, conçu par it.com Domains et basé sur le moteur d'IA Stockfish, présentera aux participants trois options pour chaque coup qui émulent différents niveaux de jeu - Grand Maître, Avancé et Amateur. Les participants ne sauront pas quel mouvement correspond à quel niveau. Avec 30 secondes pour voter, l'option la plus populaire deviendra le mouvement officiel de l'équipe mondiale. La répartition des votes en temps réel sera affichée sur le site web. Hans Niemann disposera à son tour de cinq minutes au total pour effectuer ses démarches.

« Je suis ravi que les échecs soient présentés à la communauté technologique par it.com Domains, un innovateur de l'industrie des domaines, et Hans Niemann, un acteur disruptif du statu quo en matière d'échecs. Nous pensons que les échecs sont un habitat naturel pour la communauté technologique et nous sommes heureux de participer à cet événement et de contribuer aux amitiés qui en résulteront », déclare Ilya Merenzon, CEO de World Chess.

« Le Web Summit est ravi d'accueillir un événement qui célèbre à la fois la complexité des échecs et le plaisir d'une participation partagée », déclare Laura O'Neill, vice-présidente principale, Speakers and Media, Web Summit. « Pour les passionnés de technologie et ceux qui sont captivés par la stratégie, « Hans Niemann contre vous » sera un moment fort et mémorable de la rencontre de cette année. »

À seulement 21 ans, Niemann s'est déjà hissé parmi l'élite, connu pour son style compétitif et dynamique. Il a fait des progrès considérables dans sa carrière en réalisant des performances remarquables lors de tournois prestigieux comme la Sinquefield Cup et en remportant les championnats d'échecs des États-Unis dans la catégorie des moins de 20 ans.

En tant que perturbateur du marché des domaines, it.com Domains a ravivé l'intérêt pour les domaines de troisième niveau, offrant aux marques et aux individus des identités créatives dans l'espace numérique. Ce partenariat avec le Web Summit et World Chess est le dernier en date des collaborations de haut niveau qui élargissent le champ des possibles. Dans un véritable esprit d'inclusion, it.com Domains invite les participants de tous horizons à se joindre à ce duel des temps modernes, réunissant les fans, les pros de la technologie et les novices.

Le 13 novembre, participez à cette occasion unique de faire partie de l'histoire des échecs alors que la technologie rencontre la tradition dans un défi contre le grand maître Hans Niemann à chess.it.com .

