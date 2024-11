Hans Niemann vs. You: Das Weltteam vereint sich mit KI, um den Großmeister beim Web Summit 2024 herauszufordern

Ein historischer Schachwettkampf, bei dem Teilnehmer aus aller Welt am 13. November 2024 online gegen den aufstrebenden Schachstar Hans Niemann auf chess.it.com antreten können.

LISSABON, Portugal, 12. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Schachwelt wird Zeuge eines bahnbrechenden Ereignisses, „Hans Niemann vs. You", bei dem sich Teilnehmer aus der ganzen Welt mit einem KI-Beratungssystem zusammentun werden, um gegen Großmeister Hans Niemann anzutreten. Diese außergewöhnliche Herausforderung, ein Projekt von it.com Domains in Zusammenarbeit mit World Chess und Web Summit, wird am 13. November, 2024, um 12:15 Uhr GMT/13:15 Uhr CET auf dem Web Summit 2024 in Lissabon stattfinden. Das Match ist für jeden zugänglich: online – keine Registrierung oder Schachkenntnisse erforderlich – und lässt die Spannung des klassischen Kräftemessens zwischen Intellekt und Strategie wieder aufleben.

Inspiriert von Garry Kasparovs historischen Partien gegen die Welt im Jahr 1999, bei denen mehr als 50.000 Teilnehmer an einer Partie in der MSN Gaming Zone teilnahmen, und seiner legendären Niederlage gegen IBMs Deep Blue im Jahr 1997 – das erste Mal, dass ein Computer einen amtierenden Weltmeister besiegte – unterstreicht diese Veranstaltung das Potenzial der kollaborativen Strategie und die sich entwickelnden Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz im Schach. Der aktuelle Rekord für die meisten Teilnehmer an einer Schachpartie wird von Viswanathan Anand gehalten, der über 60.000 Gegner besiegte.

Andrey Insarov, CEO von it.com Domains, erklärt: „Wir sind hier, um die Dinge aufzurütteln – ob in der Welt der Domains oder auf dem Schachbrett. Die Zusammenarbeit mit Hans Niemann bot sich an, um den Technik- und Schachfans etwas Herausforderndes und Unerwartetes zu bieten. Außerdem wollten wir den Menschen die Möglichkeit geben, Teil von etwas Monumentalem zu sein und einen Großmeister mit Hilfe von Technologie persönlich herauszufordern."

Jeder, der Teil dieses historischen Ereignisses sein möchte, kann sich dem World Team anschließen und das Spiel online in Echtzeit von seinem eigenen Gerät aus spielen. Das KI-Beratungssystem, das von it.com Domains entwickelt wurde und auf der Stockfish-KI-Engine basiert, bietet den Teilnehmern für jeden Zug drei Optionen, die verschiedene Spielniveaus emulieren – Großmeister, Fortgeschrittener und Amateur. Die Teilnehmer wissen nicht, welcher Zug welcher Stufe entspricht. Sie haben 30 Sekunden Zeit, um Ihre Stimme abzugeben, und die beliebteste Option wird der offizielle Spielzug des World Teams sein. Die Verteilung der Stimmen in Echtzeit wird auf der Website angezeigt. Hans Niemann wiederum hat insgesamt 5 Minuten Zeit, um seine Züge zu machen.

„Ich finde es toll, dass it.com Domains – ein Innovator der Domänenindustrie – und Hans Niemann – ein Disruptor des Schach-Status quo – der Tech-Community Schach präsentieren. Wir glauben, dass Schach ein natürlicher Lebensraum für die Tech-Community ist und freuen uns, Teil dieser Veranstaltung und der daraus entstehenden Freundschaften zu sein", sagte Ilya Merenzon, CEO von World Chess.

„Der Web Summit freut sich, eine Veranstaltung auszurichten, die sowohl die Komplexität des Schachspiels als auch den Nervenkitzel der gemeinsamen Teilnahme zelebriert", sagte Laura O'Neill, SVP of Speakers and Media beim Web Summit. „Für Technikbegeisterte und Strategiefans wird „Hans Niemann vs. You" ein unvergesslicher Höhepunkt des diesjährigen Treffens sein."

Mit gerade einmal 21 Jahren ist Niemann bereits in die Elite aufgestiegen und für seinen wettbewerbsorientierten, dynamischen Stil bekannt. Er hat in seiner Karriere mit bemerkenswerten Leistungen bei prestigeträchtigen Turnieren wie dem Sinquefield Cup und dem Gewinn der US-Schachmeisterschaften in der Kategorie der unter 20-Jährigen große Fortschritte gemacht.

Als Disruptor auf dem Domainmarkt hat it.com Domains das Interesse an Third-Level-Domains neu entfacht und bietet Marken und Einzelpersonen kreative Identitäten im digitalen Raum. Die Partnerschaft mit Web Summit und World Chess ist der jüngste Vorstoß des Unternehmens in eine hochkarätige und grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Ganz im Sinne der Inklusion lädt it.com Domains Teilnehmer aus allen Bereichen zu diesem modernen Duell ein, das Fans, Technikprofis und Neulinge gleichermaßen zusammenbringt.

Am 13. November haben Sie die einmalige Gelegenheit, Teil der Schachgeschichte zu werden, wenn Technologie und Tradition in einem Wettkampf gegen Großmeister Hans Niemann auf chess.it.com aufeinandertreffen.

Sehen Sie sich das Video zur Projektankündigung hier an.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=2JNFsFAL5v0

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2552905/Hans_Niemann_vs_You.jpg