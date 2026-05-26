Hanshow kooperiert mit Sklavenitis bei der landesweiten Einführung von ESL in Griechenland

ATHEN, Griechenland, 26. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Hanshow, ein weltweit führender Anbieter digitaler Einzelhandelslösungen, gab heute eine umfassende Zusammenarbeit mit Hellenic Hypermarkets Sklavenitis S.A., einer der größten griechischen Supermarktketten, bekannt. Ziel der Partnerschaft ist es, Sklavenitis bei der Modernisierung seiner Filialabläufe sowie beim Aufbau einer zukunftsfähigen Infrastruktur für sein umfangreiches Filialnetz zu unterstützen.

Hanshow Partners with Sklavenitis on Nationwide ESL Rollout Across Greece

Sklavenitis betreibt landesweit mehr als 460 Filialen sowie Vertriebszentren und eMarket-Einrichtungen und bedient täglich über 680.000 Kundinnen und Kunden. Dies erfordert operative Exzellenz, Konsistenz und Vertrauen an jedem Berührungspunkt. Angesichts des breiten Produktsortiments und der hohen Kundenfrequenz sind die Vereinfachung interner Prozesse sowie die Sicherstellung betrieblicher Konsistenz entscheidend für einen reibungslosen und zuverlässigen Filialbetrieb. Hier kommt die Technologie von Hanshow ins Spiel: Sie hilft dabei, betriebliche Komplexität in standardisierte und effiziente Prozesse auf Filialebene zu überführen, die operative Leistung zu steigern, die Effizienz der Teams zu unterstützen und letztlich ein zuverlässigeres und vertrauenswürdigeres Einkaufserlebnis für Kundinnen und Kunden zu schaffen.

Um diese Prioritäten zu unterstützen, hat Sklavenitis in Zusammenarbeit mit Hanshow eine landesweite Einführung von elektronischen Regaletiketten (ESL) initiiert und setzt diese nun in großem Umfang in seinem weitreichenden Filialnetz ein. Die Einführung wird die Nebular Ultra ESL-Serie von Hanshow im gesamten Filialnetz standardisieren. Mit einer zentimetergenauen, hochpräzisen Regalintelligenz ermöglicht die Nebular Ultra-Produktreihe eine präzise Produktplatzierung und eine gute Sichtbarkeit auf Regalebene und unterstützt so die Planogrammerstellung und das operative Management. Neben den unmittelbaren betrieblichen Vorteilen wird mit der Einführung auch eine digitale Regalinfrastruktur geschaffen, die künftige Innovationen in den Geschäften unterstützen kann. In Kombination mit Technologien wie Computer Vision und intelligenten Einkaufswagen kann das hochpräzise Regal-Framework eine fortschrittliche Automatisierung, Regalüberwachung in Echtzeit und neue datengesteuerte Einzelhandelsanwendungen als Teil von Sklavenitis' umfassenderem Plan für die digitale Transformation ermöglichen.

„Da der Lebensmitteleinzelhandel immer komplexer und regulierter wird, überdenken führende Einzelhändler wie Sklavenitis die Rolle der Infrastruktur im Laden", sagte Liangyan Li, SVP und Head of Global Sales bei Hanshow. „Bei dieser Zusammenarbeit geht es um den Aufbau einer digitalen Grundlage, die Genauigkeit, Effizienz und langfristige Anpassungsfähigkeit unterstützt, und unsere Aufgabe ist es, diese Strategie in großem Umfang zu ermöglichen."

Die Zusammenarbeit spiegelt das kontinuierliche Engagement von Hanshow wider, führende Einzelhändler auf der ganzen Welt durch eine skalierbare, zukunftssichere In-Store-Infrastruktur zu unterstützen, die eine langfristige Transformation ermöglicht und gleichzeitig die Strategie und die Werte jedes Einzelhändlers in den Mittelpunkt stellt.

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