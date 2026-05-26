Hanshow s'associe à Sklavenitis pour un déploiement national d'étiquettes électroniques en Grèce

ATHENES, Grèce, 26 mai 2026 /PRNewswire/ -- Hanshow, leader mondial des solutions digitales pour le retail, annonce aujourd'hui une collaboration d'envergure avec Hellenic Hypermarkets Sklavenitis S.A., l'un des plus grands distributeurs FMCG en Grèce, afin d'accompagner la modernisation des opérations en magasin et la mise en place d'une infrastructure retail tournée vers l'avenir à travers l'ensemble de son réseau.

Hanshow Partners with Sklavenitis on Nationwide ESL Rollout Across Greece

Avec plus de 460 magasins, ainsi que des centres de distribution et des infrastructures eMarket à l'échelle nationale, Sklavenitis accueille chaque jour plus de 680 000 clients. Dans ce contexte, l'excellence opérationnelle, la cohérence d'exécution et la fiabilité à chaque point de contact constituent des enjeux stratégiques.

Face à l'étendue de son assortiment et à un trafic magasin particulièrement élevé, la simplification des processus internes et l'optimisation des opérations en point de vente sont devenues des priorités essentielles pour garantir un fonctionnement fluide et efficace des magasins. Les technologies de Hanshow répondent précisément à ces enjeux en permettant d'automatiser certaines opérations, d'améliorer la réactivité des équipes et de renforcer la fiabilité de l'exécution en magasin.

Dans le cadre de cette transformation, Sklavenitis a retenu les solutions d'étiquettes électroniques de Hanshow pour un déploiement à grande échelle au sein de son réseau de magasins.

Le projet reposera sur la standardisation de la gamme d'étiquettes électroniques Nebular Ultra de Hanshow à travers l'ensemble du réseau. Grâce à sa précision de localisation au centimètre près, Nebular Ultra permet d'identifier avec fiabilité l'emplacement des produits et d'offrir une meilleure visibilité sur l'organisation des linéaires, facilitant ainsi l'exécution des planogrammes et le pilotage opérationnel à grande échelle.

Au-delà des bénéfices opérationnels immédiats, ce déploiement permettra également de poser les bases d'un socle technologique capable d'accompagner les futures innovations en magasin.

Associée à des technologies telles que la computer vision ou les chariots intelligents, cette infrastructure haute précision pourra favoriser le développement d'automatisations avancées, du monitoring temps réel des rayons ainsi que de nouvelles applications retail pilotées par la donnée, dans le cadre de la feuille de route globale de transformation digitale de Sklavenitis.

« À mesure que le retail alimentaire devient plus complexe et plus réglementé, des enseignes leaders comme Sklavenitis repensent le rôle de l'infrastructure en magasin », déclare Liangyan Li, SVP et Head of Global Sales chez Hanshow. « Cette collaboration vise à construire une base technologique capable de soutenir la précision opérationnelle, l'efficacité et l'adaptabilité à long terme. Notre rôle est d'accompagner cette stratégie à grande échelle. »

Cette collaboration reflète l'engagement de Hanshow à accompagner durablement la transformation des retailers grâce à des infrastructures magasin évolutives et innovantes.

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