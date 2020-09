Haoma Medica presenta datos científicos sobre un nuevo tratamiento para la osteoporosis

- Haoma Medica presenta datos científicos sobre NaQuinate, un nuevo tratamiento potencial para la osteoporosis, en el congreso anual de ASBMR 2020

LONDRES, 11 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Haoma Medica anunció hoy que presentará tres pósters científicos sobre NaQuinate en el Congreso Anual de la American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR) 2020, que este año tiene lugar como evento virtual del 11 al 15 de septiembre. NaQuinate, un ácido carboxílico de naftoquinona, se desarrolló como nuevo terapéutico administrado oralmente para la osteoporosis. ''Haoma Medica se dedica a invertir en nuevas maneras de tratar la osteoporosis y mantener un envejecimiento saludable y esperamos compartir nuevos datos preclínicos para NaQuinate en este encuentro clave con expertos en salud ósea'', dijo el profesor Stephen Hodges, director científico de Haoma Medica.

Haoma Medica presentará los siguientes abstracts en ASBMR:

· NaQuinate: A Drug that Selectively Synergizes with Mechanical Loading Stimuli In Vivo to Generate Greater Cortical Bone Mass and Architectural Modifications (Un fármaco que se combina selectivamente con estímulos de carga mecánica en vivo para generar mayor masa ósea cortical y modificaciones arquitecturales)

Presentación plenaria de póster número: P-300

· NaQuinate Protects Against Ovariectomy-Induced Changes in Cortical Bone Mass and Architecture Through a Regionally Targeted Mechanism (El NaQuinate protege frente a cambios producidos por ovariectomía en masa y arquitectura ósea cortical mediante un mecanismo enfocado regionalmente)

Presentación de póster número: P-734

· NaQuinate, a Vitamin K Catabolite, is Found in Blood After Oral Vitamin K Administration and it can Reduce Osteoclast Activity Without Effecting Osteoclast Number in Culture (NaQuinate, un catabolito de vitamina K, se encuentra en la sangre tras administración oral de vitamina K y puede reducir la actividad osteoclástica sin afectar al número de osteoclastos en cultivo)

Presentación de póster número: P-339

Acerca de la osteoporosis

La osteoporosis es una enfermedad silenciosa que a menudo no presenta síntomas hasta que se produce una fractura. Así, sigue siendo una enfermedad poco diagnosticada y poco tratada.

La osteoporosis produce pérdida ósea y cambios en la calidad de los huesos que se producen a través del proceso de envejecimiento normal conduciendo a unos huesos frágiles. Los huesos frágiles producen fracturas, lo que progresa hacia una espiral de discapacidad, pérdida de independencia y mayor mortalidad con una carga social y económica considerable. Las fracturas de fragilidad son por tanto un gran obstáculo al envejecimiento saludable. En todo el mundo se produce una fractura por fragilidad cada tres segundos.

Según la Fundación Nacional de la Osteoporosis en torno a 54 millones de americanos tienen osteoporosis con estudios que sugieren que una de cada dos mujeres y uno de cada cuatro hombres de 50 años y mayores tendrán una fractura por fragilidad (desde impacto de bajo nivel a menudo produciéndose desde un golpe menor/caída desde altura) a lo largo de la vida.

Acerca de Haoma Medica

Haoma Medica Ltd es una compañía de biotecnología de fase clínica centrada en el desarrollo de terapéuticos para mantener la salud ósea y vascular.

Para más información, visite www.haomamedica.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1251548/Haoma_Medica_Logo.jpg

Contacto para Relaciones con los inversores

Nombre: Carmen Greco

E-mail: [email protected]

Tel: +44 (0)207 629 1954

SOURCE Haoma Medica Ltd.