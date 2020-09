Haoma Medica présentera des données scientifiques sur le NaQuinate, un nouveau traitement potentiel contre l'ostéoporose, lors de l'édition 2020 de la réunion annuelle de l'ASBMR

LONDRES, 11 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Haoma Medica a annoncé aujourd'hui qu'elle présentera trois affiches scientifiques sur le NaQuinate lors de l'édition 2020 de la réunion annuelle de l'American Society for Bone and Mineral Research (American Society for Bone and Mineral Research, soit ASBMR). Cette année, l'événement se tiendra virtuellement du 11 au 15 septembre. Le NaQuinate, un acide naphtoquinone carboxylique, est un nouveau médicament administré par voie orale mis au point pour traiter l'ostéoporose. « Haoma Medica est engagée à rechercher de nouvelles façons de traiter l'ostéoporose et à aider les personnes à vieillir en bonne santé. Nous sommes impatients de partager de nouvelles données précliniques sur le NaQuinate avec des spécialistes de la santé osseuse à l'occasion de cette réunion clé », a déclaré le professeur Stephen Hodges, directeur scientifique de Haoma Medica.

Haoma Medica présentera les résumés suivants lors de la réunion de l'ASBMR :

NaQuinate : Un médicament qui établit sélectivement une synergie in vivo avec des stimuli mécaniques pour générer plus de masse osseuse corticale et de modifications architecturales

Numéro de présentation de l'affiche lors de la plénière : P-300

Numéro de présentation de l'affiche lors de la plénière : P-300 Le NaQuinate protège la masse osseuse corticale et l'architecture contre les changements induits par l'ovariectomie grâce à un mécanisme régionalement ciblé

Numéro de présentation de l'affiche : P-734

Numéro de présentation de l'affiche : P-734 Le NaQuinate, un catabolite de la vitamine K, apparaît dans le sang après l'administration orale de vitamine K et peut réduire l'activité ostéoclastique sans affecter le nombre d'ostéoclastes dans la culture

Numéro de présentation de l'affiche : P-339

À propos de l'ostéoporose

L'ostéoporose est une maladie silencieuse qui présente rarement de signes ou de symptômes jusqu'à ce qu'une fracture se produise. Cette maladie demeure donc sous-diagnostiquée et sous-traitée.

Celle-ci fragilise les os en induisant une perte osseuse et une dégradation de la qualité des os semblables à celles qui se produisent lors du vieillissement. La fragilisation des os donne lieu à des fractures, ce qui peut déclencher un cercle vicieux d'incapacité, de perte d'autonomie et de risque de mortalité accru, en plus d'entraîner un fardeau social et économique considérable. Les fractures liées à la fragilité constituent donc un obstacle majeur au vieillissement sain. Dans le monde entier, une fracture de fragilité se produit toutes les 3 secondes.

Selon la National Osteoporosis Foundation, près de 54 millions d'Américains souffrent d'ostéoporose. Certaines études suggèrent même que parmi les personnes de 50 ans ou plus, une femme sur deux et un homme sur quatre souffriront d'une fracture de fragilité causée par un choc léger (par exemple, une légère collision ou une chute sans gravité).

À propos de Haoma Medica

Haoma Medica Ltd est une entreprise de biotechnologie au stade clinique qui se concentre sur le développement de produits thérapeutiques qui préservent la santé osseuse et vasculaire.

Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur www.haomamedica.com (en anglais)

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1251548/Haoma_Medica_Logo.jpg

Contact pour les investisseurs

Nom : Carmen Greco

E-mail : [email protected]

Téléphone : +44 (0)207 629 1954

SOURCE Haoma Medica Ltd.