Harbin aprovecha el hielo y la nieve para el crecimiento del turismo

La provincia de Heilongjiang cuenta con una temporada de nieve de hasta medio año. Gracias a sus excepcionales condiciones climáticas, Harbin acoge muchos eventos de hielo y nieve aclamados internacionalmente, como el Harbin International Ice and Snow Festival y la Harbin Sun Island International Snow Sculpture Art Exposition. También alberga las principales estaciones de invierno como Yabuli Skiing Town, China Snow Town y Beiji (North Pole) Village. El Harbin International Ice and Snow Festival ha surgido como uno de los cuatro grandes eventos mundiales de hielo y nieve. Y la Harbin Sun Island International Snow Sculpture Art Exposition es la exposición de esculturas de hielo más grande y más ampliamente participada en China.

A nivel internacional, generalmente se cree que una economía es capaz de apoyar el desarrollo de la industria del hielo y la nieve cuando su PIB per cápita supera los 8.000 dólares estadounidenses. Por lo tanto, los deportes de hielo y nieve se consideran "juegos aristocráticos". China puede estar por detrás de los países desarrollados en los deportes de invierno profesionales, pero el país ha visto durante mucho tiempo una sólida base de aficionados a los deportes de hielo y nieve en Harbin. Como la matriz del arte de los faroles de hielo chinos, la escultura de nieve y la cultura del hielo y la nieve, Harbin celebró la primera celebración de faroles de hielo en China a principios de 1963. Acogió el Harbin International Ice and Snow Festival, el primero de su clase en China, en 1985.

Además, muchos eventos profesionales de deportes de invierno también se han celebrado en Harbin. Entre ellos se encuentran los terceros Juegos Asiáticos de Invierno en 1996, la Harbin 2009 Winter Universiade, la FIS Snowboard Half-Pipe World Cup, el World Championships of Snowboarding 2016 y cinco Juegos Nacionales de Invierno.

Un informe de 2021 sobre el desarrollo del turismo de hielo y nieve en China publicado por la Academia de Turismo de China estima que la temporada de nieve 2020-21 verá a los destinos de hielo y nieve atraer a 230 millones de llegadas de turistas y presenciar un ingreso turístico total de más de 390.000 millones de yuanes (60.000 millones de dólares estadounidenses) dadas las demandas de los turistas y la disponibilidad de productos y servicios turísticos de alta calidad.

Dadas sus ventajas en el desarrollo del turismo de hielo y nieve, Harbin se ha fijado el objetivo de construirse en un destino turístico líder para las vocaciones invernales. Wang Zhaoli, jefe del Partido de la ciudad, dijo que Harbin aprovechará el potencial de sus recursos de hielo y nieve, ampliará la cooperación e impulsará una economía de hielo y nieve de mayor calidad en los próximos cinco años.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1420592/video.mp4

SOURCE Information Office of the Municipal Government of Harbin