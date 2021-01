Harbin domina el hielo y la nieve para que crezca el turismo

La provincia de Heilongjiang cuenta con una temporada de nieve que dura hasta medio año. Gracias a sus condiciones climáticas excepcionales, Harbin acoge muchos eventos en torno al hielo y la nieve aclamados internacionalmente, como el Festival Internacional de Hielo y Nieve de Harbin y la Exposición Internacional de Arte de Esculturas de Nieve en Isla del Sol, Harbin. También alberga centros turísticos de invierno como la estación de esquí de Yabuli, la Ciudad de Nieve de China y la Villa Beiji (Polo Norte). El Festival Internacional de Hielo y Nieve de Harbin ha emergido como uno de los cuatro eventos más importantes en torno al hielo y la nieve a nivel mundial. Y la Exposición Internacional de Arte de Esculturas de Nieve en Isla del Sol, Harbin es la exposición internacional de esculturas de hielo más grande y con mayor participación en China.

A nivel internacional, generalmente se cree que una economía puede desarrollar la industria del hielo y la nieve cuando su PIB per cápita supera los USD 8.000. Por eso, los deportes de hielo y nieve se consideran "juegos aristocráticos". Es posible que China esté rezagada frente a los países desarrollados en cuanto a deportes de inverno a nivel profesional; sin embargo, el país ha visto desde hace tiempo una sólida base de entusiastas para los deportes de hielo y nieve en Harbin. Como casa matriz del arte chino de las linternas de hielo, de la escultura en nieve y de la cultura del hielo y la nieve, Harbin organizó la primera celebración de linternas de hielo en China a principios de 1963. En 1985 celebró el Festival Internacional del Hielo y la Nieve de Harbin, el primero de su tipo en China.

Además, la ciudad ha organizado múltiples eventos deportivos de invierno a nivel profesional. Entre ellos se encuentran los terceros Juegos Asiáticos de Invierno en 1996, la Universiada de Invierno de Harbin en 2009, la Copa Mundial de Snowboard Half-Pipe de FIS, los campeonatos mundiales de Snowboard de 2016 y cinco Juegos Nacionales de Invierno.

Un informe de 2021 sobre el desarrollo del turismo de hielo y nieve en China, publicado por la Academia de Turismo de China, estima que durante la temporada de nieve 2020-21 los destinos de hielo y nieve atraerán 230 millones de turistas y verán un ingreso total por turismo de más de 390 mil millones de yuanes (USD 60 mil millones), derivados de la demanda de los turistas y la disponibilidad de productos y servicios turísticos de alta calidad.

Dadas sus ventajas para desarrollar el turismo de hielo y nieve, Harbin se ha fijado el objetivo de convertirse en un destino turístico líder para las vacaciones de invierno. Wang Zhaoli, jefe del partido de la ciudad, dijo que Harbin aprovechará el potencial de sus recursos de hielo y nieve, incrementará la cooperación e impulsará una economía de hielo y nieve de mayor calidad durante los próximos cinco años.

