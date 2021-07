Harbour City s'associe à Disney et Pixar pour accueillir le premier Pixar Fest de Hong Kong - Nouveau format d'événement à grande échelle avec des installations et des points d'enregistrement dans tout le centre commercial

Tirant parti de la disposition horizontale et spacieuse du centre commercial, Harbour City adopte un nouveau format pour organiser un événement de grande envergure avec des installations et des points d'enregistrement dans tout le centre commercial afin de diversifier les allées et venues et de minimiser les contacts physiques rapprochés. En outre, Harbour City crée une série d'activités interactives, notamment des enregistrements en réalité augmentée (AR) et un jeu en ligne, reliant le monde réel et virtuel à travers des plateformes hors ligne et en ligne, offrant aux clients des expériences multidimensionnelles.

Des scènes mémorables de 12 films Pixar prennent vie à différents endroits du centre commercial. En outre, l'installation emblématique de la Pixar Ball and Lamp (la boule et la lampe Pixar), d'une hauteur de 5,2 mètres, soit la même taille que celle du siège social en Californie, fait sa première apparition à Hong Kong sur le pont observatoire de Harbour City dénommé « Ocean Terminal Deck », avec en toile de fond la vue imprenable sur le port de Victoria.

#HarbourCity #PixarFestHK

Voir la vidéo de l'événement : https://www.youtube.com/watch?v=XLlYAVAq96Y

Scènes cultes dans le centre commercial - Première apparition de la Pixar Ball and Lamp à Hong Kong

Harbour City transportent les clients dans un voyage cinématographique mouvementé de Pixar grâce à des spots photo hypnotiques présentant 12 animations Pixar dans le centre commercial, comme Woody et Buzz l'Éclair de Toy Story 4, mesurant respectivement plus de 4 et 3 mètres de haut, prêts à s'envoler « vers l'infini et au-delà »

En pénétrant dans l'entrée principale depuis l'Ocean Terminal Forecourt, les clients découvriront un logo Pixar de 3,4 mètres de haut et une arche Pixar Fest de 7 mètres de haut au design superposé. Il est peint dans les couleurs emblématiques rouge, jaune et bleu du ballon Pixar, avec des images des personnages de Pixar. L'installation emblématique de la Pixar Ball and Lamp, d'une hauteur de 5,2 mètres, soit la même taille que celle du siège social de la société en Californie, fera sa première apparition à Hong Kong sur le pont observatoire dénommé « Ocean Terminal Deck », avec pour toile de fond le panorama à 270 degrés du port de Victoria.

5 points de contrôle pour les scènes de films - intégrés aux enregistrements de photos en réalité augmentée

En plus de prendre des photos sur place aux cotés des statues des personnages de films, les clients peuvent également capturer les personnages cachés grâce à la réalité augmentée (RA) à cinq points de contrôle. Tout cela est possible grâce à l'application mobile gratuite de Harbour City, « Harbour Cityzen ». En activant l'appareil photo « AR Fun » sur l'application et en scannant les logos des films pour déclencher l'apparition des personnages, les clients peuvent prendre des photos avec eux comme dans les films.

Les clients peuvent télécharger l'application « Harbour Cityzen » via :

App Store : https://apps.apple.com/hk/app/harbour-cityzen/id1568652097

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=hk.com.harbourcity.mainapp.

Activités interactives en ligne et hors ligne

Pendant la durée de la campagne, les clients peuvent créer leur petite « image » et la partager sur les plateformes de médias sociaux. Leur « reflet » apparaîtra sur le grand écran sur place, ainsi que d'autres. (Site du jeu : http://event.harbourcity.com.hk ) De plus, Harbour City a créé deux activités pour enfants inspirées des scènes des films Inside Out et Cars 3. Les enfants peuvent partager ce qu'ils ressentent au point de contrôle d'Inside Out en choisissant l'autocollant du personnage correspondant et en le plaçant sur le mur. Ils pourront également participer à l'essai de la « voiture » télécommandée Lightning McQueen Turbo Racer, où ils pourront monter sur les voitures-jouets McQueen pour des photos et devenir le nouveau pilote légendaire sur la piste.

Point d'accès pour affranchir les cartes x entrées exclusives pour l'événement

Les clients peuvent obtenir un jeu de cartes postales Pixar Fest, se déplacer dans le centre commercial jusqu'à 12 point d'accès pour affranchir la carte avec un timbre en relief et collecter les timbres commémoratifs correspondants sur différentes cartes postales pour garder des souvenirs. À l'issue du parcours, ils pourront échanger un poster du Pixar Fest. Tous les bénéfices nets de la vente d'entrées Pixar Fest seront reversés à l'organisation caritative « Make-A-Wish Hong Kong ».

Demande de renseignements des clients : (852) 2118 8666 | Site Web : www.harbourcity.com.hk

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1557997/PixarFest_HarbourCityHK_01.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1557992/PixarFest_HarbourCityHK_02.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1557990/PixarFest_HarbourCityHK_03.jpg

Related Links

http://www.harbourcity.com.hk



SOURCE Harbour City Hong Kong