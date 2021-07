O Harbour City se une à Disney e Pixar para sediar o primeiro Pixar Fest de Hong Kong -- novo formato de evento em larga escala com instalações e pontos de check-in em todo o shopping

Cenas memoráveis com 12 filmes da Pixar ganham vida em diferentes partes do shopping. Além disso, a icônica instalação Ball and Lamp da Pixar, de 5,2 metros de altura, com o mesmo tamanho da sede na Califórnia, marca a sua primeira aparição em Hong Kong no deck do observatório de Habour City, "Ocean Terminal Deck" sob o cenário da vista deslumbrante do Victoria Harbour.

Assista ao vídeo do evento: https://www.youtube.com/watch?v=XLlYAVAq96Y

Cenas clássicas em todo o shopping — A primeira aparição do Ball and Lamp da Pixar no Harbour City de Hong Kong

Harbour City leva os clientes em uma emocionante jornada cinematográfica da Pixar por meio da apreciação de locais de fotografia com 12 das animações da Pixar em todo o shopping, como Woody e Buzz Lightyear do Toy Story 4, respectivamente com mais de 4 metros e 3 metros de altura, prontos para voar "para o infinito e além".

Entrando pela entrada principal do Ocean Terminal Forecourt, os clientes descobrirão um logotipo da Pixar com 3,4 metros de altura e um arco do Pixar Fest com 7 metros de altura em design de camadas. O logotipo foi produzido com as icônicas cores vermelho, amarelo e azul da Pixar Ball, com imagens dos personagens da Pixar. Além disso, a icônica instalação Ball and Lamp da Pixar, de 5,2 metros de altura, com o mesmo tamanho da sede na Califórnia, marca a sua primeira aparição em Hong Kong no deck do observatório de Habour City, "Ocean Terminal Deck" sob o panorama de 270 graus de Victoria Harbour como pano de fundo.

Cinco pontos de check-in de cenas de filmes — Incorporado com o AR Photo Check-Ins

Além de tirar fotos no local com as estátuas dos personagens do filme, os clientes também podem capturar os personagens ocultos por meio de realidade aumentada (AR) em cinco pontos de check-in. Isso é possível pelo aplicativo móvel gratuito do Harbour City, o "Harbour Cityzen". Ao habilitar a câmera "AR Fun" no aplicativo e escanear os logotipos do filme para acionar os personagens, os clientes podem tirar fotos com eles, assim como você faz nos filmes.

Os visitantes podem baixar o aplicativo "Harbour Cityzen" por meio de

: App Store: https://apps.apple.com/hk/app/harbour-cityzen/id1568652097

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=hk.com.harbourcity.mainapp.

Atividades interativas on-line e off-line

No período da campanha, os clientes podem criar sua pequena "Soul" e compartilhá-la em plataformas de mídia social. Sua "Soul" aparecerá no telão do local, juntamente com a de outras pessoas. (Site do jogo: http://event.harbourcity.com.hk ) Além disso, a Harbour City cria as atividades de duas crianças inspiradas em cenas dos filmes Divertida Mente e Carros 3. As crianças podem compartilhar como se sentem no ponto de check-in Divertida Mente , ao escolherem o adesivo do respectivo personagem e colocando-o na parede. Elas também podem participar do test drive do personagem Lightning McQueen Turbo Racer de "Carros" por controle remoto, onde podem entrar nos carros de brinquedo McQueen para tirar fotos e ser o novo lendário corredor na pista.

Stamp Station Hotspots x Event Exclusive Premiums

Os clientes podem obter um conjunto de cartões postais do Pixar Fest, viajar pelo shopping até os 12 pontos de destaque da estação de selos para gravar e coletar os selos comemorativos correspondentes em diferentes cartões-postais para suas memórias. Após a conclusão da rota, eles poderão resgatar um cartaz do Pixar Fest. Todos os lucros líquidos da venda dos prêmios Pixar Fest serão doados para a organização beneficente "Make-A-Wish Hong Kong".

Consulta do cliente: (852) 2118 8666 | Site: www.harbourcity.com.hk

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1558711/PixarFest_HarbourCityHK_01.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1558712/PixarFest_HarbourCityHK_02.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1558713/PixarFest_HarbourCityHK_03.jpg

