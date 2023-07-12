Hard Rock вступает в новую эру партнерства с Лионелем Месси, запуская сэндвич с курицей

Hard Rock вступает в новую эру партнерства с Лионелем Месси, запуская в продажу новый «куриный сэндвич от Месси»

Сэндвич уже в проодаже в сети кафе Hard Rock по всему миру; для заказа в номер выберите Hard Rock Hotels & Casinos.

ГОЛЛИВУД (шт. Флорида), 12 июля 2023 г. /PRNewswire/-- Компания Hard Rock International вновь сотрудничает с мировым послом бренда, Лионелем Месси, и объявляет о новом блюде своего меню – сэндвич с курицей под названием «Сделано для вас Лео Месси». Новый куриный сэндвич в миланском стиле напоминает об историческом событии – вступлении Месси в футбол большой лиги и, что еще важнее, об Южной Флориде, где находится легендарный гитарный отель Seminole Hard Rock Hotel&Casino Hollywood. Начиная с сегодняшнего дня фанаты футбола и спортивные болельщики со всего мира могут заказать в свой номер сэндвич Messi Chicken Sandwich в принимающих участие в акции отелях Hard Rock Cafe и Hard Rock Hotels & Casinos.

Hard Rock International is once again teaming up with global brand ambassador, Lionel Messi, to launch a namesake menu item - the Messi Chicken Sandwich, “Made For You by Leo Messi”. Hard Rock International is once again teaming up with global brand ambassador, Lionel Messi, to launch a namesake menu item - the Messi Chicken Sandwich, “Made For You by Leo Messi”.

«Я очень рад познакомить мир со вкусами моей родной страны, представив свой собственный куриный сэндвич, вдохновленный одним из моих любимых блюд – миланеза», – заявила всемирно известная звезда футбола и международная легенда Лионель Месси. «Для реализации этого проекта сложно было найти лучшего партнера, чем Hard Rock International. Как надёжный сотрудник по команде, Hard Rock поддержал меня в таком важном для меня события, и я с нетерпением жду, когда мои поклонники по всему миру познакомятся со вкусом одного из моих любимых блюд детства, который всегда переносит меня домой, где бы я ни находился».

Куриный сэндвич Месси вдохновлен любовью Месси к миланеза, популярному аргентинскому блюду. Великолепность проявляется во многих формах, что подтверждается этим восхитительным хрустящим куриным филе в миланском стиле с расплавленным сыром проволоне и травяным айоли. Куриный сэндвич Месси вместе со свежими помидорами и рукколой представляет собой совершенство ручной работы, подаваемое на обжаренной булочке.

«Леонель Месси – не только один из величайших спортсменов и легенда культуры на планете, но и посол, тесно связанный с нашими ценностями как организации», – заявил председатель правления Hard Rock International Джим Аллен. «Для нас большая честь сотрудничать с человеком, олицетворяющим дух чемпиона и победы во всех аспектах его профессиональной и личной жизни, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать его в США в составе нашей расширенной семьи Hard Rock».

Для получения более подробной информации о кампании "Великие события здесь" посетите страницу https://news.hardrock.com/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2152168/Hard_Rock_International__teaming_up_with_global_brand_ambassador_Lionel_Messi.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2152169/Hard_Rock_International_Messi_Chicken.jpg

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SOURCE Hard Rock International