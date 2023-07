O Hard Rock entra na próxima era da parceria com Lionel Messi com o lançamento do novo Messi Chicken Sandwich

Agora disponível globalmente nos locais do Hard Rock Café, e dos Hóteis e Cassinos Hard Rock via jantar no quarto

HOLLYWOOD, Flórida, 12 de julho de 2023 /PRNewswire/-- O Hard Rock International está mais uma vez se associando ao embaixador global da marca, Lionel Messi, para lançar um item de menu homônimo - o Messi Chicken Sandwich, "Feito Para Você por Leo Messi". O novo sanduíche de frango "Estilo Milanesa" está perfeitamente sincronizado com a entrada histórica de Messi no futebol da Major League e, o mais importante, no sul da Flórida, lar do icônico Guitar Hotel no hotel e cassino Seminole Hard Rock Hollywood. A partir de hoje, apreciadores de culinária, futebol e fãs de esportes em todo o mundo podem solicitar o Messi Chicken Sandwich em locais participantes do Hard Rock Cafe e o hotéis 3 cassinos Hard Rock por meio de refeições no quarto.

"Estou entusiasmado em trazer os sabores do meu país natal para o mundo com o lançamento do meu próprio Chicken Sandwich, inspirado em um dos meus pratos favoritos, Milanesa", disse Lionel Messi, sensação do futebol de renome mundial e ícone internacional. "Não houve melhor parceiro do que o Hard Rock International para dar vida a isso. Como qualquer grande colega de equipe, o Hard Rock passou por marcos históricos, e mal posso esperar para meus fãs em todo o mundo experimentarem um dos meus favoritos de infância que ainda me faz sentir em casa, onde quer que eu esteja no mundo".

O Messi Chicken Sandwich é inspirado no amor de Messi pela Milanesa, um prato argentino. A grandeza vem de muitas formas, comprovada por este delicioso e crocante peito de frango no estilo Milanesa, coberto com queijo provolone derretido e um aioli de ervas. Combinado com tomates frescos e rúcula para uma mordida vencedora todas as vezes, o Messi Chicken Sandwich é a perfeição portátil servida em um pão artesão torrado.

"Leo Messi não é apenas um dos maiores atletas e ícones culturais do planeta, mas também um embaixador que está muito alinhado com nossos valores como organização", disse Jim Allen, presidente do Hard Rock International. "Estamos extremamente honrados em fazer parceria com alguém que incorpora o campeão e o espírito vencedor em todas as áreas de sua vida profissional e pessoal, e esperamos recebê-lo nos EUA como parte de nossa família estendida do Hard Rock".

Para obter todos os detalhes e saber mais sobre a campanha "Greatness Happens Here", acesse https://news.hardrock.com/.

FONTE Hard Rock International

