Hard Rock entame une nouvelle ère de partenariat avec Lionel Messi en lançant le nouveau sandwich au poulet de Messi

Désormais disponible dans le monde entier dans les Hard Rock Cafe et dans certains Hard Rock Hotels & Casinos en room service

HOLLYWOOD, Floride, 13 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Hard Rock International fait une nouvelle fois équipe avec l'ambassadeur mondial de la marque, Lionel Messi, pour créer un plat éponyme, le sandwich au poulet de Messi, « Fabriqué pour vous par Leo Messi ». Ce nouveau sandwich au poulet « à la milanaise » tombe à point nommé pour marquer l'entrée historique de Messi dans la Major League Soccer et, surtout, dans le sud de la Floride, où se trouve l'emblématique Guitar Hotel du Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood. À partir d'aujourd'hui, les amateurs de cuisine, de football et de sport du monde entier peuvent commander le sandwich au poulet de Messi dans les Hard Rock Cafe participants et dans les Hard Rock Hotels & Casinos via la restauration en room service.

Hard Rock International is once again teaming up with global brand ambassador, Lionel Messi, to launch a namesake menu item - the Messi Chicken Sandwich, “Made For You by Leo Messi”. Hard Rock International is once again teaming up with global brand ambassador, Lionel Messi, to launch a namesake menu item - the Messi Chicken Sandwich, “Made For You by Leo Messi”.

« Je suis ravi de faire découvrir les saveurs de mon pays au monde entier en lançant mon propre sandwich au poulet, inspiré de l'un de mes plats préférés, la milanesa, a déclaré Lionel Messi, star mondiale du football et icône internationale. Hard Rock International a été le meilleur partenaire pour donner vie à ce projet. Comme tout grand coéquipier, Hard Rock m'a accompagné dans des étapes historiques, et j'ai hâte que mes supporters du monde entier puissent goûter à l'un de mes plats préférés d'enfance, qui me fait toujours sentir chez moi, où que je sois dans le monde. »

Le sandwich au poulet de Messi s'inspire de l'amour de Messi pour la milanesa, un plat argentin. La perfection se décline sous de multiples formes, comme le prouve ce délicieux blanc de poulet croustillant à la milanaise, garni de provolone fondu et d'un aïoli aux herbes. Accompagné de tomates fraîches et de roquette pour une saveur toujours optimale, le sandwich au poulet de Messi est la perfection à portée de main, servi sur un pain artisanal grillé.

« Leo Messi n'est pas seulement l'un des plus grands athlètes et l'une des plus grandes icônes culturelles de la planète, c'est aussi un ambassadeur qui partage les mêmes valeurs que notre entreprise, a commenté Jim Allen, président du conseil d'administration de Hard Rock International. Nous sommes extrêmement honorés de nous associer à quelqu'un qui incarne l'esprit de champion et de gagnant dans toutes les facettes de sa vie professionnelle et personnelle, et nous sommes impatients de l'accueillir aux États-Unis au sein de notre vaste famille Hard Rock. »

Pour obtenir tous les détails et en savoir plus sur la campagne « Greatness Happens Here », rendez-vous sur le site https://news.hardrock.com/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2152168/Hard_Rock_International__teaming_up_with_global_brand_ambassador_Lionel_Messi.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2152169/Hard_Rock_International_Messi_Chicken.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/753406/HRBrand_BLACK_2010_24_16_ID_314f48f4d594_Logo.jpg

SOURCE Hard Rock International