Hard Rock International incentiva todos a "Love Out Loud" (Amar em voz alta) neste mês do Orgulho LGBTQ+ com uma nova edição limitada de varejo e uma série de eventos globais ao longo de junho com HALSEY

Hard Rock homenageia parceria com a Halsey, artista multi-platina, com doação de US$ 250.000 para causas LGBTQIA+ via Hard Rock Heals Foundation

HOLLYWOOD, Flórida, 2 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Hard Rock International está comemorando seu apoio contínuo à comunidade LGBTQIA + durante o mês do orgulho, dando vida aos principais lemas fundadores da marca, "Love All, Serve All" (Amar a todos, servir a todos) e "All is One" (Todos são um), ao mesmo tempo em que incentiva aliados em todos os lugares a "Love Out Loud" (Amar em voz alta).

A parceira da Hard Rock International com o lema "Love Out Loud", Halsey, desenhou duas camisetas com as duas marcas como parte da coleção do Mês do Orgulho LGTQIA de 2023, que beneficiará instituições beneficentes da comunidade LGBTQIA+, como a Outright International e a Human Rights Campaign por meio da Hard Rock Heals Foundation. (Crédito da foto: Sam Dameshek) (PRNewsfoto/Hard Rock International)

"Na Hard Rock, atos de serviço e inclusão autêntica são enraizados no DNA de nossa marca e nos lemas cotidianos, garantindo que todos os membros da equipe e convidados de nossas propriedades sejam tratados com amor e respeito", disse Stephanie Piimauna, vice-presidente sênior e diretora de diversidade e inclusão da Seminole Hard Rock. "Como parte de nosso compromisso, continuaremos demonstrando aliança e amplificando as vozes LGBTQIA+ em nossas comunidades locais e em todo o mundo".

Para dar início ao orgulho em 2023, a Hard Rock anunciou uma parceria com a artista indicada ao Grammy®, com várias platinas e flexão de gênero, Halsey, conhecida por defender a comunidade LGBTQIA +. Para comemorar a parceria e o Pride Month, o Hard Rock prometeu no mínimo $ 250.000 à campanha de direitos humanos e à Ultimate International, via Hard Rock Heals Foundation ®, o braço filantrópico da Hard Rock®.

A Hard Rock realizará uma apresentação privada no Hard Rock Café London Old Park Lane, onde Halsey doará lembranças especiais à famosa coleção da Hard Rock. Uma série especial de Halsey with String Ensemble Hard Rock Live será realizada durante todo o verão.

Como parte da coleção de varejo 2023, Halsey, que é artista queer, projetou duas camisetas Hard Rock x Halsey Signature Series Pride Edition de marca conjunta. A coleção 2023 Pride Retail já está disponível em lojas e online na Rock Bios® e beneficiará instituições de caridade da LGBTQIA+ em todo o mundo com uma parte dos lucros.

Hard Rock Cafes, hotéis e cassinos em todo o mundo realizarão uma variedade de ativações, incluindo parcerias com notáveis figuras LGBTQIA+ nas comunidades locais, criando experiências exclusivas como suítes únicas com curadoria, ofertas exclusivas de alimentos e bebidas, experiências de entretenimento, playlists de orgulho e eventos de arrecadação de fundos comunitários.

FONTE Hard Rock International

