Hardinge apresenta os centros de torneamento da série Gsi como solução econômica para a fabricação de peças de pequeno e médio porte

BERWYN, Pennsylvania, 15 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Hardinge Inc., líder internacional em soluções de usinagem e acessórios para corte de metal, anuncia hoje o lançamento da nova série GSi de centros de torneamento Hardinge® High Performance GSi. A nova série GSi de tornos CNC oferece um torno de 2 eixos muito compacto e de baixo custo, projetado especificamente para ferramentaria e fabricação de pequena e médias peças, indicado também para instituições educacionais. Projetadas e fabricadas com os altos padrões de qualidade e durabilidade da Hardinge, a nova série GSi oferece uma excelente combinação de recursos em uma máquina compacta e acessível, oferecendo alta eficiência em velocidade, potência, precisão e durabilidade na fabricação de peças torneadas.

"Ao minimizar custos, usar projetos existentes e alavancar nossos fornecedores de alta qualidade em componentes padronizados, a Hardinge conseguiu criar um torno compacto e acessível de dois eixos, que oferece muitos dos recursos de controle de ponta, sem sacrificar a rigidez, a confiabilidade da máquina. Desempenho para esta linha de máquinas ", disse Thomas Sheehy, especialista global em produtos de torneamento global. "Estamos empolgados em oferecer este novo produto nos mercados muito competitivos de ferramentarias, pequenas e médias empresas e mercados de instituições educacionais".

A nova série Hardinge® GSi Turning Center inclui o GS150i e o GS200i com os seguintes recursos:

Maior eficiência com um tempo de ciclo de trabalho de usinagem rápido e tempo de não corte reduzido . A série GSi possui um eixo rápido com velocidades de até 5000 rpm no GS200i e 6.000 rpm no GS150i. Ele também oferece velocidades de deslocamento rápidas de 30m / min e um tempo de indexação da torre de 0,45seg por ferramenta.

Base rígida de peça única e estrutura de base para maior vida útil da ferramenta e alta capacidade de corte . Projetadas usando as mais recentes técnicas da FEA, as novas máquinas têm um design estratificado estriado de uma peça e 45 ° de leito inclinado para fácil acesso e remoção de cavacos. Sua base de ferro fundido de alta qualidade e estrutura integrada contribuem para a estabilidade geral, rigidez e durabilidade da máquina. O design especial do cabeçote minimiza o deslocamento térmico e garante a precisão da usinagem contínua.

Tamanho compacto, o menor da classe - A nova série GSi possui uma planta baixa com grande area de trabalho.

Excelente precisão e estabilidade da máquina - A Série GSi vem completa com precisão de posicionamento de curso completo de 0,01 mm e precisão de repetibilidade de curso completo de 0,005 mm nos eixos X e Z para precisão de corte estável.

Com comando FANUC líder do setor

Sistema de lubrificação automática com graxa ecológica

Para saber mais sobre a nova série GSi, visite: www.hardinge.com/product/turning/gsi-series

Sobre a Hardinge Inc.

A Hardinge, Inc. é um dos maiores fabricantes de soluções de máquinas-ferramenta controladas por computador de alta precisão para peças metálicas críticas e difíceis de usinar e acessórios avançados para acessórios de trabalho. Com mais de 125 anos de experiência, a Hardinge oferece a maior variedade de máquinas de tornear, retificas, centros de usinagem, pinças, mandris, 4° e 5° eixos, peças de reparo, dispositivos de fixação padrão e especializados e outros acessórios para máquinas-ferramenta. As soluções da Hardinge podem ser encontradas em uma ampla base de indústrias, incluindo aeroespacial, agrícola, automotiva, construção, produtos de consumo, defesa, energia, medicina, tecnologia e transporte. Sediada em Berwyn, PA, a empresa projeta, fabrica e distribui máquinas-ferramentas em mais de 65 países na América do Norte, Europa e Ásia. Para mais informações sobre a Hardinge, visite-nos em www.hardinge.com.

